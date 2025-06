Zehntausende US-Bürger protestieren gegen Trump

Von: APA/Reuters/dpa

Bei Kundgebungen haben am Samstag in den USA so viele Menschen gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump demonstriert wie noch nie seit dessen Amtsantritt im Jänner. Am Tag einer Militärparade in der Hauptstadt Washington zum 250-jährigen Bestehen der US-Armee und dem 79. Geburtstag von Trump versammelten sich landesweit Zehntausende zu Protestmärschen.

Kritiker von Trump haben zu den Demonstrationen unter dem Motto “No Kings Day” aufgerufen – in Washington sowie in annähernd 2000 weiteren Städten von New York an der Ostküste bis Los Angeles an der Westküste. Das Motto soll nach Angaben der Organisatoren daran erinnern, dass niemand über dem Gesetz stehe oder sich gar zum König erheben könne.

An der Militärparade, der ersten seit dem Ende des Golfkriegs 1991, sind rund 7000 Soldatinnen und Soldaten sowie Militärfahrzeuge und Flugzeuge beteiligt. Die Behörden trafen dafür massive Sicherheitsvorkehrungen. Tausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Straßen wurden abgeriegelt, und für den Ronald-Reagan-Airport von Washington wurde ein vorübergehendes Start- und Landeverbot verhängt.

Attentat auf Demokratin überschattet Veranstaltungen

Überschattet wurden die Veranstaltungen von einem Attentat auf eine demokratische Politikerin im Bundesstaat Minnesota. Die “No Kings”-Proteste in Minnesota wurden daraufhin abgesagt. Die Polizei in den USA ist in Alarmbereitschaft, nachdem in Minnesota ein Unbekannter in Polizeiuniform eine demokratische Abgeordnete und ihren Ehemann erschossen hat.

Bei den Anti-Trump-Protesten trotzten in New York Tausende Demonstranten dem Regen. Auch in Städten wie Atlanta, Philadelphia und Los Angeles waren auf TV-Bildern große Menschenmengen zu sehen. In Florida wurden Protestierende auf dem Weg zu Trumps Wohnsitz Mar-a-Lago von der Polizei gestoppt. In der Hauptstadt Washington veranstaltete die Koalition “Refuse Fascism” (Lehnt den Faschismus ab) eine kleinere Demonstration. Im Miami gab es unterdessen eine Gegen-Demo, bei der die Teilnehmer Trump zum Geburtstag beglückwünschten, wie der Sender NBC berichtete.

Kapitol von Texas evakuiert

In der texanischen Hauptstadt Austin wurden nach Behördenangaben aufgrund einer Gefährdungslage vor einer politischen Demonstration das Kapitol und das angrenzende Gelände evakuiert. Es habe eine glaubhafte Bedrohung von Abgeordneten gegeben, teilte die Behörde für öffentliche Sicherheit mit. Lokalen Medien zufolge war eine Protestveranstaltung gegen Präsident Donald Trump unter dem Motto “No Kings” für 17.00 Uhr (Ortszeit) geplant.

US-Marines in Los Angeles

Vor den landesweit geplanten Protesten gegen Präsident Donald Trump in den USA sind bewaffnete Soldaten der Marineinfanterie in Los Angeles eingetroffen. Marines in Tarnkleidung mit halbautomatischen Gewehren bezogen am Freitag (Ortszeit) Stellung um ein Bundesgebäude in der zweitgrößten Stadt der USA. Für Samstag sind Proteste gegen Trump und seine Regierung in mehr als 2.000 Städten in den gesamten USA angekündigt, darunter eine Großdemonstration in Los Angeles.