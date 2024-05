Zu wenig Platz für Jugendliche in Leifers? – Räume wären da

Leifers – Seit Jahren fehlt es in Leifers an Vereins- und Jugendräumen. Dies betont zumindest der PD in Leifers. Die Partei beklagt sich außerdem darüber, dass angemessene Räumlichkeiten zwar vorhanden seien, diese aber nicht entsprechend genützt würden.

Stattdessen werden sie als „Lagerräume“ umfunktioniert, wie dies laut PD im Fall der „C. Collodi“ in Steinmannwald geschehen sei. Die Schule war vor neun Jahren unter Leitung des ehemaligen Bürgermeisters Christian Bianchi eröffnet worden. Bianchi wurde bekanntlich im vergangenen Herbst in den Landtag gewählt und sitzt nun als Landesrat in den Reihen der Regierung.

„In der Planungsphase wurde beschlossen, einen Raum für außerschulische Aktivitäten von Vereinen oder für Tätigkeiten zum Wohle der Allgemeinheit zu schaffen“, erklärt Andrea Spinelli, Kandidat der Demokratischen Partei bei den kommenden Gemeindewahlen.

Daher sei ein Raum mit großen Fenstern an der Seite des Hofs geschaffen worden, wo die Kinder ihre Pausen verbringen. Laut PD sollte der Raum dann entsprechend den Bedürfnissen der Gemeinde angepasst werden. Doch was ist stattdessen geschehen? „Der Raum wurde aufgegeben und ist zu einer Lagerhalle verkommen, die dem gesamten Gebäude einen etwas schlampigen Eindruck verleiht“, erklärt Spinelli.

Für ihn ist es eine „Schande“, solche Räume, die für außerschulische Aktivitäten genutzt werden könnten, in diesem Zustand zu belassen – vor allem in Steinmannwald, wo es bis vor kurzem ein sehr beliebtes Jugendzentrum gegeben habe.

„Die Jugendlichen bitten immer wieder darum, dass Treffpunkte errichtet werden, und sie sich nicht ständig auf Parkbänken zusammenfinden müsse. Aber wenn wir solche Möglichkeiten haben, nutzen wir sie nicht“, meint Spinelli.

Er schlägt vor, den 70 Quadratmeter großen Raum in eine Werkstatt zu verwandeln, die Jugendlichen zur Verfügung steht und in der sich Jugendliche unter anderem durch Kunstformen wie Graffiti ausdrücken können.