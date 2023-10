Feldthurns feiert die Kastanie

Kastanien waren seit jeher wesentlicher Bestandteil der bäuerlichen Kost. Was einst ein lebenserhaltendes Grundnahrungsmittel war und als „Brot der Armen“ galt, hat inzwischen längst die Gourmetküche erobert: Die „Keschtn“ schmecken nicht nur hervorragend, sondern sind zudem auch reich an Stärke sowie wichtigen Nährstoffen und Vitaminen: Sie liefern hochwertige Kohlenhydrate, Phosphor und Eisen, auch Kalium, Vitamin C und Beta-Karotin sind darin enthalten. Die riesigen Kastanienbäume entlang des Kastanienweges sind Lieferanten für die haltbaren Früchte und noch heute steht der Herbst im Kastaniendorf Feldthurns ganz im Zeichen der „Keschtn“.

Um die Kastanie hochleben zu lassen, finden ab Mitte Oktober bis Anfang November in Feldthurns die „Keschtniglwochen“ statt. Dabei wird ein vielfältiges Programm angeboten, wie Genusswanderungen, „Kastanie am Keschtnweg“, „Kastanienland“, Kastanienbraten erleben“ und eine „Kinderkeschtnwanderung“.

Eingeläutet werden die Keschtniglwochen am Samstag, 14. Oktober mit der feierlichen Eröffnung und dem Törggelemarkt im Schlossgarten Velthurns.

Beim „Nigl-Markt“ am Samstag, 4. November werden ab 10:00 Uhr selbstgemachte Produkte präsentiert sowie traditionelles Handwerk vorgeführt. Entlang der Feldthurner Dorfgasse gibt es Spezialitäten aus der bäuerlichen Küche und dem Weinkeller, frisch gebratene Kastanien und hofeigene Produkte.

Den Höhepunkt bildet wie jedes Jahr das Kastanienfest „Keschtnigl-Sunntig“ am 5. November. Von 10:00 bis 18:00 Uhr werden entlang der Dorfgasse viele typische Spezialitäten aus Küche und Keller sowie frisch gebratene Kastanien angeboten. Für Unterhaltung sorgen die Musikgruppen „Sunnseit Brass“ und „Feldthurner Tanzlmusig“ sowie die Garner Schuhplattler.

Für die Kleinen wird bei der Laurentiuskirche von 11.00 bis 15.30 Uhr ein tolles Kinderprogramm angeboten.

Weitere Informationen zu den Keschtinglwochen gibt es hier.

Zudem findet vom 14. bis 29. Oktober 2023 die 22. Ausgabe der kulinarischen „Eisacktaler Kastanienwochen“ statt. In 11 teilnehmenden Gastbetrieben im Eisacktal erwarten die Gäste und Einheimischen besondere Köstlichkeiten rund um die stachelige und edle Frucht.