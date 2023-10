Top-Fünf feiern Siege

Eine volle Runde mit sieben Spielen stand in der Alps Hockey League am Donnerstag am Programm. Dabei setzte sich Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären beim HC Meran/o Pircher mit 5:2 durch und hat somit weiterhin einen Punkt Vorsprung auf die Wipptal Broncos Weihenstephan, dass die Hockey Unterland Cavaliers mit 8:0 abfertigte. Auch der Tabellendritte HDD SIJ Acroni Jesenice, der Tabellenvierte Rittner Buam SkyAlps und der Tabellenfünfte EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel waren am Donnerstag siegreich.

Zell am See behauptet Tabellenführung

Der EK Die Zeller Eisbären setzte sich beim HC Meran/o Pircher mit 5:2 durch und liegt in der Tabelle somit mit 17 Punkten weiterhin einen Punkt vor Sterzing an der Spitze. In Meran taten sich die Eisbären aber schwerer, als das Ergebnis vermuten lässt. Erst dreieinhalb Minuten vor Spielende erzielte Nick Huard in Überzahl das 3:1 für die Gäste. Nur 60 Sekunden später erhöhte der Kanadier erneut in Überzahl zum 4:1. Für die übrigen Treffer der Pinzgauer sorgten Alexander Lahoda (18.), Tomi Wilenius (21.) und Frederik Widen (59.). Meran musste sich zum zweiten Mal in Serie geschlagen geben und liegt mit fünf Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz.

Kitzbühel gewinnt nach Shooutout, Ritten feiert Overtime-Sieg

Einen knappen 2:1-SO-Heimsieg feierte der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel gegen Vizemeister S.G. Cortina Hafro. Für die Tiroler, die auf dem fünften Tabellenplatz liegen, war es bereits der dritte Sieg in Serie. Cortina liegt nur auf Platz acht und kassierte bereits die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen. In einer torarmen Partie brachte Waltteri Lehtonen die Adler aus Kitzbühel in der 36. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hielt bis vier Minuten vor Spielende, ehe Lacedelli der Ausgleich für die Gäste gelang. Somit ging die Partie in die Overtime, in welcher keine Entscheidung fiel. Im anschließenden Shootout war es Henrik Hochfilzer, der den entscheidenden Penalty zu Gunsten von Kitzbühel verwandelte.

Die Rittner Buam SkyAlps wiederum setzten sich bei den Red Bull Hockey Juniors knapp mit 4:3-OT durch. Nach 40 Minuten lagen die Südtiroler bereits mit 3:1 in Führung. Im Schlussabschnitt gelang den Jungbullen aber noch der Ausgleich. In der Overtime konnte schließlich Cameron Ginnetti in der 63. Minute Ritten doch noch zum Auswärtssieg schießen. Der Alps Hockey League-Premierenchampion liegt somit weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt fünf Punkte. Die Red Bull Hockey Juniors sind mit drei Punkten Tabellen-14.

Heimsiege für Lustenau, KAC Future Team und Sterzing

Der EHC Lustenau setzte sich gegen die Steel Wings Linz AG knapp mit 3:2 durch. Nach 40 Minuten lagen die Gäste aus Oberösterreich noch mit 2:1 in Front. Schließlich war es Max Wennlund, der vier Minuten vor Spielende im Powerplay für die Entscheidung zu Gunsten der Vorarlberger traf. Für den Schweden war es der zweite Treffer des Abends. Zuvor traf der 24-Jährige bereits zum zwischenzeitlichen 1:1. Mit acht Punkten liegt der EHC in der Tabelle an der neunten Stelle, die Steel Wings sindmit vier Punkten Dreizehnter.

Einen klaren 6:1-Heimsieg feierte das EC-KAC Future Team, dass sich gegen den HC Gherdeina valgardena.it klar mit 6:1 durchsetzte. Während die Klagenfurter den zweiten Sieg im sechsten Saisonspiel feierten und auf Tabellenplatz elf liegen, kassierte Gröden bereits die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Bereits nach 27 Minuten führten die Hausherren aus Kärnten mit 5:0.

Der Tabellenzweite Wipptal Broncos Weihenstephan fertigte die Hockey Unterland Cavaliers mit 8:0 ab und feierte im sechsten Spiel den fünften Sieg. In der Tabelle haben die Broncos somit weiterhin einen Punkt Rückstand auf Zell am See. Gegen den Tabellensiebenten Unterland, dass die dritte Saisonniederlage kassierte, erzielten sowohl Justin Maylan als auch Davide Conci einen Doppelpack. Torhüter Jakob Rabanser gelang das erste Shutout der Saison.

Jesenice lässt Fassa keine Chance

Einen Kantersieg feierte auch Titelverteidiger HDD SIJ Acroni Jesenice beim SHC Fassa Falcons. Der 8:1-Erfolg von JES war bereits der vierte Sieg der Slowenen in Folge. Insgesamt trugen sich bei Jesenice sieben verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. Lediglich Eric Pance traf doppelt. Nach dem ersten Drittel führte der Tabellendritte mit 2:0, sowohl im zweiten als auch im dritten Spielabschnitt konnte Jesenice drei Treffer nachlegen. Für Fassa war es die zweite Niederlage in Folge und insgesamt die vierte Saisonniederlage. Mit sechs Punkten liegen die Italiener auf dem zehnten Tabellenplatz.

Alps Hockey League | 05.10.2023:

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – S.G. Cortina Hafro 2:1/SO (0:0, 1:0, 0:1)

Referees: KAINBERGER, LAZZERI, Brondi, Eisl. | Zuseher: 409

Goals KEC: 1:0 Lehtonen W. (36.), 2:1 Hochfilzer H. (65./SO)

Goals SGC: 1:1 Zardini Lacedelli N. (57.)

EC-KAC Future Team – HC Gherdeina valgardena.it 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Referees: OREL, SCHWEIGHOFER, Javornik, Markizeti. | Zuseher: 103

Goals KFT: 1:0 Kramer M. (3. Burgar N.), 2:0 Slibar O. (9./PP2 Sunitsch M. – Smolnikar T.), 3:0 Lamereiner L. (22./PP1 Klassek S. – Piuk T.), 4:0 Klassek S. (26. Slibar O. – Piuk T.), 5:0 Kramer N. (28. Klassek T. – Sicher M.), 6:1 Malle M. (57.)

Goals GHE: 5:1 Moroder S. (33./PP1 McGowan B. – DeNardin E.)

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 3:4/OT (1:1, 0:2, 2:0)

Referees: HLAVATY, VOICAN, Schonaklener, Seewald J. | Zuseher: 58

Goals RBJ: 1:1 Wurzer M. (19./PP1 Helander J. – Samanski N.), 2:3 Assavolyuk D. (45. Zelenov V.), 3:3 Wurzer M. (51. Vinzens P. – Steffler D.)

Goals RIT: 0:1 Insam M. (7./PP1 Kostner J. – Amorosa T.), 1:2 Fink K. (32. Kostner S. – Ginnetti C.), 1:3 Giacomuzzi A. (40. Amorosa T. – Quinz S.), 3:4 Ginnetti C. (63./OT Fink K. – Kostner J.)

EHC Lustenau – Steel Wings LINZ AG 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Referees: LEHNER, SCHAUER, Matthey, Rinker. | Zuseher: 438

Goals EHC: 1:1 Wennlund M. (33./PP1 Johansson M. – Öhrvall H.), 2:2 Alasaari F. (42. Krammer A. – Johansson M.), 3:2 Wennlund W. (56./PP1 Öhrvall H. – Johansson M.)

Goals SWL: 0:1 Grasser B. (30. Tialler C. – Brikmanis A.), 1:2 Feldbaumer M. (40.)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Hockey Unterland Cavaliers 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)

Referees: SORAPERRA, VIRTA, Cristeli, Pace. | Zuseher: 287

Goals WSV: 1:0 Conci D. (22. Cianfrone B. – Gschnitzer J.), 2:0 Capanelli A. (24. Livingston J. – Gschliesser F.), 3:0 Maylan J. (26. Niccolai A. – Eisendle P.), 4:0 Maylan J. (28./PP1 Capannelli A. – Topatigh D.), 5:0 Cianfrone B. (37. Sanvido C. – Topatigh D.), 6:0 Eisendle P. (48./PP1 Topatigh D. – Capannelli A.), 7:0 Niccolai A. (53. Capannelli A. – Gschliesser F.), 8:0 Conci D. (56. Cianfrone B. – Niccolai A.)

HC Meran/o Pircher – EK Die Zeller Eisbären 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Referees: EGGER, MOSCHEN, Abeltino, De Zordo.

Goals HCM: 1:2 Garreffa J. (45. Gellon D. – Anderson C.), 2:4 Trivellato D. (58. Fuchs J. – Beber P.)

Goals EKZ: 0:1 Lahoda A. (18./PP1 Alagic A. – Egger M.), 0:2 Wilenius T. (21. Huard N. – Dinhopel T.), 1:3 Huard N. (57./PP1 Wilenius T.), 1:4 Huard N. (58. Ban D.), 2:5 Widen F. (59./EN Paulweber C.)

SHC Fassa Falcons – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:8 (0:2, 0:3, 1:3)

Referees: GIACOMOZZI, PIRAS, Cusin, Rivis. | Zuseher: 149

Goal FAS: 1:8 Selin S. (59. Näslund V. – Boisio F.)

Goals JES: 0:1 Prostor A. (9. Selan M. – Lesnicar T.), 0:2 Jezovsek Z. (20. Urukalo Z. – Sersen G.), 0:3 Glavic G. (22. Sersen G. – Urukalo Z.), 0:4 Pance E. (28.), 0:5 Pance E. (30./PP1 Svetina E. – Logar M.), 0:6 Cimzar T. (42./PP1 Selan M. – Jezovsek Z.), 0:7 Bohinc M. (43. Selan M.), 0:8 Selan M. (56./PP1 Jezovsek Z. – Sersen G.)