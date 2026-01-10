Aktuelle Seite: Home > Sport > 1:4-Heimpleite von Leverkusen gegen Stuttgart
Stuttgart war in Leverkusen obenauf

1:4-Heimpleite von Leverkusen gegen Stuttgart

Samstag, 10. Januar 2026 | 20:32 Uhr
Stuttgart war in Leverkusen obenauf
APA/APA/AFP/INA FASSBENDER
Schriftgröße

Von: apa

Bayer Leverkusen hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Fehlstart ins Frühjahr hingelegt. Der Tabellendritte schlitterte Samstagabend gegen den VfB Stuttgart in ein 1:4-Heimdebakel und fiel auf Rang vier zurück. Schlusslicht Mainz 05 ließ indes Punkte im Abstiegskampf liegen: Die Elf von Urs Fischer kam bei Union Berlin, dem Ex-Club des Schweizer Trainers, nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2. Freiburg schlug den HSV 2:1, Heidenheim und Köln trennten sich 2:2.

Stuttgart zerlegte Leverkusen in den ersten 45 Minuten. Jamie Leweling mit einem Doppelpack (7., 45.), Maximilian Mittelstädt via Foulelfer (29.) und Deniz Undav (45.+2) schossen einen 4:0-Vorsprung heraus, der im zweiten Abschnitt souverän verteidigt wurde. Alejandro Grimaldo schaffte nur mehr den Ehrentreffer für Bayer (66.). Der VfB schob sich auf Rang fünf hinter die punktgleichen Teams aus Leipzig und Leverkusen.

Urs Fischer verpasst Sieg bei Ex-Club

Mainz ging in Berlin – wo Fischer bei seiner Rückkehr herzlich empfangen worden war – durch Nadiem Amiri in Führung (30.). Benedict Hollerbach erhöhte nach mustergültigem Pass von ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig (69.). Jeong Woo-yeong schaffte für Union den Anschlusstreffer (77.), Ex-LASK-Stürmer Marin Ljubicic rettete per Abstauber nach einem Eckball einen Zähler für die Gastgeber (86.). Bei Union stand Innenverteidiger Leopold Querfeld in der Startelf, Christopher Trimmel wurde in Hälfte zwei eingetauscht.

Mainz bleibt mit nur neun Punkten aus den ersten 16 Runden Letzter – drei Zähler hinter St. Pauli und Heidenheim, das seinerseits gegen Köln eine 1:0- bzw. 2:1-Führung nicht über die Ziellinie bringen konnte. Bei den Heidenheimern wurde Mathias Honsak nach einer Stunde eingetauscht. Freiburg drehte in Überzahl gegen den HSV einen 0:1-Rückstand durch Tore von Vincenzo Grifo (53./Elfmeter) und Igor Matanovic (83.) noch in einen Sieg. Der mit Gelb verwarnte Freiburger ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart wurde zur Pause ausgewechselt. Die Breisgauer liegen einen Zähler vor Union auf Platz acht. Die Duelle St. Pauli – RB Leipzig und Bremen – Hoffenheim waren witterungsbedingt abgesagt worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
48
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
48
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Kommentare
47
Keine Hundesteuer: Scarafoni nimmt Ärger mit LR Walcher in Kauf
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
41
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Kommentare
36
Angriffe auf Zugpersonal: Es wird immer schlimmer
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 