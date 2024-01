15 Südtiroler Wintersportler bei den Youth Olympic Games in Südkorea

Bozen – An diesem Freitag, 19. Jänner werden die Olympischen Jugend-Winterspiele in Gangwon in Südkorea eröffnet. Bis zum Samstag, 1. Februar wird es dann nicht weniger als 81 Medaillenentscheidungen geben. Auch Südtirol ist bei diesem Sport-Großevent vertreten, und zwar durch 15 Nachwuchsathletinnen und -athleten in acht verschiedenen Sportarten.

Nach Innsbruck (2012), Lillehammer (2016) und Lausanne (2020) werden die Olympischen Jugend-Winterspiele ab Freitag, 19. Jänner bis Donnerstag, 1. Februar 2024 zum vierten Mal ausgetragen. Auf drei europäische Austragungsorte folgt nun die Premiere in Asien. Dabei werden zum Teil auch jene Anlagen genutzt, die bei den Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang Wettkampfstätten waren.

1900 Wintersportlerinnen und -sportler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren werden in Gangwon aller Voraussicht nach im Einsatz sein, was einen neuen Teilnehmerrekord bedeuten würde. Unter den vielen Talenten befinden sich auch 15 Nachwuchsathletinnen und -athleten aus Südtirol, die es ins 74-köpfige Aufgebot der italienischen Delegation geschafft haben. Es handelt dabei um Rita Granruaz, Jonas Feichter (beide Ski Alpin), Maximilian Gartner (Skisprung), Manuel Senoner, Anna Senoner (beide Nordische Kombination), Hannes Bacher, Eva Hutter (beide Biathlon), Leon Haselrieder, Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner, Alexandra Oberstolz, Katharina Sofie Kofler (alle Kunstbahnrodeln), Marie Schwitzer (Skilanglauf), Felix Fulterer (Freestyle Snowboard) und Luis Schuster (Skicross). Sie werden zum Teil auch von Südtiroler Trainern betreut – so ist etwa Dominik Windisch für das Biathlon-Team verantwortlich.

Die intensive Nachwuchsarbeit trägt Früchte

„Wir investieren als Landeswintersportverband Südtirol sehr viel in eine professionelle Nachwuchsarbeit. Deshalb sind wir natürlich sehr stolz, dass in der italienischen Delegation so viele heimische Talente mit dabei sind. Ich möchte allen Teilnehmenden an den Olympischen Jugend-Winterspielen nicht nur viel Erfolg wünschen, sondern dass sie viel Neues kennenlernen, Kontakte knüpfen und mit sehr vielen wertvollen Erfahrungen zurück nach Südtirol kommen“, sagt Markus Ortler, Präsident des Landeswintersportverbandes Südtirol.

Die ersten Medaillen-Entscheidungen im Rahmen der Olympischen Jugend-Winterspiele in Gangwon gibt es bereits am Samstag, 20. Jänner, und zwar im Biathlon, im Kunstbahnrodeln, im Short Track, im Skispringen und im Snowboardcross.