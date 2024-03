16 Mannschaften aus acht Ländern

Bozen – In der Bozner Sparkassen-Arena ist alles bereit für die zwölfte Auflage des Internationalen Frühlingsturniers U8 – Sparkasse: Auch im Jahr 2024 wird die Veranstaltung dem Gedenken an Giancarlo Bolognini, ehemaliger Bürgermeister von Bozen und Präsident der FISG, des Hockey Club Bolzano und nicht zuletzt der HCB Foxes Academy gewidmet sein, und auch dem seines Sohnes Michele, Journalist und ehemaliger Pressesprecher der FISG, der vor zwei Jahren viel zu früh verstorben ist.

Das Turnier findet am Wochenende vom 16. und 17. März 2024 statt und wird von 16 Mannschaften aus acht verschiedenen Ländern bestritten. Ein Event, das sich somit als ein großer Klassiker des europäischen Jugendhockeys bestätigt. Es werden zwei italienische Mannschaften antreten: HCB Foxes Academy und HC Pustertal. Aus Österreich kommen Junior Vienna Capitals, EC KAC und HC Innsbruck. Deutschland wird durch den EHC München, den Augsburger EV und den EV Landshut vertreten. Aus der Schweiz werden der HC Rivers, der EHC Kreuzlingen-Konstanz und der EHC Kloten, die Sieger der letzten Ausgaben, teilnehmen. Aus der Tschechien werden Meteor Třemošná und HC Plzeň dabei sein. Die Slowenen von HK Slavija Junior, die Franzosen von Annecy Hockey und die Ukrainer von Vershyna Kyiv vervollständigten das Bild.

Die Mannschaften werden in vier Gruppen eingeteilt, das Turnier beginnt am Samstag, den 16. März, um 09:00 Uhr, die Spiele werden den ganzen Tag und Sonntagmorgen über fortgesetzt. Am Sonntag um ca. 13:30 Uhr finden die Finalspiele mit anschließender Preisverleihung statt. Wie jedes Jahr bereitet sich das Organisationskomitee, das sich auf eine Vielzahl freiwilliger Helfer stützt, auf ein zahlreiches und warmherziges Publikum vor, das bereit ist, die jungen Athleten auf ihrem Weg zu ihren Erfolgen zu unterstützen und dabei viel Spaß zu haben. Ein unverzichtbares Ereignis auch für die Südtiroler Eishockeyfans, die die zukünftigen Champions in einer tollen festlichen Atmosphäre erleben können. Es genügt, an diesen beiden Tagen in der Sparkasse Arena vorbeizukommen, um von der Intensität des Jubels auf den Tribünen beeindruckt zu sein.

Auch in diesem Jahr wird es ein Internetportal geben, über das man sich in Echtzeit über das Programm und die Ergebnisse auf dem Laufenden halten kann: https://www.tournify.de/live/springtournament2024

„Das internationale U8-Frühlingsturnier ist eine immer spannende, unterhaltsame, bunte und an lustigen Initiativen reiche Veranstaltung – erklärt Ruggero Rossi De Mio, Präsident der HCB Foxes Academy –. Es ist toll zu sehen, wie Familien und Kinder aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, um zu spielen, Spaß zu haben und neue Erfahrungen zu sammeln. Die Ausgabe 2024 des Turniers wird mit Mannschaften aus acht verschiedenen Ländern wieder spannend, und wir freuen uns darauf, die jungen Sportler und ihre Fans während der Veranstaltung in Aktion zu sehen. Auch in diesem Jahr werden wir Giancarlo und Michele Bolognini gedenken, die durch ihre große Leidenschaft für den Sport und insbesondere fürs Eishockey, ihre Professionalität und ihre Menschlichkeit für uns immer ein Beispiel bleiben werden. Ich danke den vielen Freiwilligen, die zur Organisation und Durchführung dieser großartigen Veranstaltung beigetragen haben, und wünsche allen ein schönes Wochenende mit viel Spaß und Leidenschaft im Zeichen des Sports und der Jugend“.

„Heuer ist es bereits die zwölfte Auflage unseres Turniers, aber die Motivation der vielen freiwilligen Helfer ist immer noch jene der ersten Stunde, wenn nicht noch größer – erklärt Oskar Plörer, Präsident des Organisationskomitees –. Denn die leuchtenden Augen der vielen ganz jungen Eishockeyspieler während der Spiele und der Preisverleihung spornen uns alle an, immer härter zu arbeiten, damit sie eine möglichst schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen können. Wir sind davon überzeugt, dass die Teilnahme an einem so stark international besetzten Turnier für die Kinder nicht nur ein einmaliges sportliches Erlebnis darstellt, sondern ihnen auch und vor allem die Möglichkeit gibt, mit Gleichaltrigen aus vielen anderen Ländern in Kontakt zu treten, was immer eine Bereicherung fürs Leben darstellt, aber umso wichtiger in diesen Jahren erscheint, wo Europa wieder vom Krieg erschüttert wird und wir es so nötig haben, dass die Verbindung zwischen den Ländern Europas durch die jungen Generationen für ein friedvolles Zusammenleben gestärkt wird“.