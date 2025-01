17. NHL-Saisontreffer von Rossi bei Minnesota-Niederlage

Von: apa

Marco Rossi hat am Mittwoch seinen 17. Saisontreffer in der National Hockey League (NHL) erzielt. Der 23-jährige Vorarlberger traf im Heimduell von Minnesota Wild mit den Edmonton Oilers in der 17. Minute im Powerplay zum 2:0, musste am Ende mit seinem Team aber noch eine 3:5-Niederlage einstecken. Es war die zweite Partie ohne Punktgewinn in Folge nach dem 1:4 zuletzt bei den Vegas Golden Knights. Edmonton holte Sieg Nummer sieben in den jüngsten acht Partien.

Rossi lauerte nach einem Querpass von Matt Boldy am langen Eck und ließ dem sonst mit 30 abgewehrten Schüssen bärenstarken Edmonton-Tormann Calvin Pickard keine Chance. Der Stürmer fixierte damit seinen 39. Scorerpunkt in dieser Saison, womit ihm nur mehr einer auf die gesamte Ausbeute seiner bisher besten Saison 2023/24 (40/21 Tore und 19 Assists) fehlt. Sein nächster Einsatz wartet in der Nacht auf Sonntag im Gastspiel bei den Nashville Predators.

Die Partie gegen die Oilers in St. Paul ging erst durch zwei Gegentore im Schlussabschnitt verloren. Für den Schlusspunkt sorgte dabei Doppel-Torschütze Connor McDavid mit seinem 19. Saisontreffer. Der 28-jährige Kanadier, der auch noch einen Assist beisteuerte, stieg mit 1.044 Karriere-Punkten in der ewigen Bestenliste von Edmonton auf Rang zwei auf. Vor ihm befindet sich nur noch Wayne Gretzky (1.669).