2:0 bei Dečić Tuzi: Rapid vor Einzug in 3. CoL-Qualirunde

Von: apa

Rapid ist dem Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League einen großen Schritt nähergekommen. Die Hütteldorfer feierten am Donnerstag bei der Pflichtspiel-Premiere von Coach Peter Stöger im Zweitrunden-Hinspiel bei Dečić Tuzi einen 2:0-Auswärtssieg. Jannes Horn (17.) und Matthias Seidl (40./Hand-Elfmeter) sorgten für einen unspektakulären, aber auch ungefährdeten Erfolg der Wiener. Das Retourmatch steigt am kommenden Donnerstag im Allianz Stadion.

Im Falle eines Aufstiegs geht es gegen den Sieger aus Dundee United – UNA Strassen (LUX). Das Hinspiel in Schottland endete mit einem 1:0-Heimsieg von Dundee. Bei der Partie in Tuzi, einem Vorort der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, nahm auch Dejan Savicevic auf der Tribüne Platz. Der einstige Rapid-Profi und nunmehrige montenegrinische Verbandspräsident wurde von den mitgereisten grün-weißen Fans vor dem Anpfiff frenetisch gefeiert.

Derartige Highlights fehlten in den ersten Minuten der Partie. Bei Temperaturen um 30 Grad begann Decic engagiert, konnte Rapid aber nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Für die Gäste sollten sich Standardsituationen als Trumpf erweisen: Nach einem Corner von Andrija Radulovic wurde Horn am langen Fünfereck vergessen, der Deutsche war mit einem Kopfball-Aufsitzer via Latten-Unterkante erfolgreich.

Elfergeschenk führte zum zweiten Rapid-Treffer

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der ohnehin nur zarte Anfangselan des montenegrinischen Cupsiegers und Vorjahresmeisters verpufft. Rapid ging in den Verwaltungsmodus, verzeichnete durch einen Kopfball eines Decic-Profis an die eigene Latte einen Aluminiumtreffer (35.) und kam durch ein Geschenk zum zweiten Tor. Stefan Golubovic griff bei einem Eckball von Seidl seltsamerweise nach dem Ball, den dafür verhängten Strafstoß versenkte der Rapid-Kapitän im Kreuzeck.

In der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel zumeist dahin. Rapid versuchte es des Öfteren erfolglos mit Schüssen aus der Distanz, Decic blieb harmlos – bis zur 81. Minute, als sich der Hütteldorfer Schlussmann Niklas Hedl bei einem Schuss von Jonathan Dresaj strecken musste (81.). Auf der Gegenseite flog ein Lupfer des eingewechselten Ercan Kara deutlich über die Querlatte (84.). Dominik Weixelbraun, ein weiterer “Joker”, setzte den Ball in der 91. Minute ans Lattenkreuz.