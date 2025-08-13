3… 2… 1… Los gehts!

Von: idr

Bruneck – Die Wölfe starten in ihre fünfte Saison in der Win2Day ICE Hockey League. Bühne frei für Eishockey und all seine Emotionen, in Slowenien, Ungarn, Österreich und Italien!

Der Blick ist nach vorne gerichtet, das letzte Match in der Intercable Arena scheint eine gefühlte Ewigkeit her. Wie so oft im Profi-Eishockey hat auch das Team von Jason Jaspers ein ziemlich neues Gesicht erhalten und wie wohl jeder Mitkonkurrent ist die Wölfe-Familie überzeugt, einen Schritt nach vorne gemacht zu haben: Unter den Neuzugängen finden sich einige erfahrene Recken, Leistungsträger wurden verlängert und junge Spieler machen Druck auf die Stammspieler. Der HC Falkensteiner Pustertal schickt eine tolle Truppe ins Rennen!

Nun präsentiert sich die neue Mannschaft zu den ersten offiziellen Terminen. Der erste davon hat bereits Tradition: das offizielle Auftakttraining mit der kompletten Mannschaft in der Intercable Arena steht an. Morgen um 18.30 Uhr betreten die Wölfe unter der Leitung von Jason Jaspers und seines Trainerstabs das Eis und werden eine Trainingseinheit vor traditionell guter Kulisse bestreiten. Der Ticketschalter ist von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, gut möglich, dass bereits Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel der Vorjahresrekord beim Abo-Verkauf übertroffen wird.

Wie immer möchte der HC Falkensteiner Pustertal die Nähe zu den Fans leben und deshalb gibt es auch heuer nach dem Training das „Meet & Greet“ mit Fans und Team. Dieses findet im Anschluss an die Übungseinheit in und vor dem „Go West“ in der Intercable Arena statt. Dazu wird es wie alle Jahre eine „Happy Hour“ mit Forst-Bier geben!

Nur wenige Tage nach dem Trainingsstart gibt es bereits das erste Testspiel. Dieses hat es in sich: der HC Škoda Plzeň – tschechischer Traditionsverein und Erstligist – kommt nach Bruneck. Für den HCP ist es die erste Standortbestimmung, für die Gegner bereits das 3. Match der Preseason.

Plzen ist in Tschechien seit langer Zeit im Tabellenmittelfeld angesiedelt, der letzte Meistertitel durfte 2013 gefeiert werden. Neben Dominik Simon (268 NHL-Spiele) und Kristians Rubins (lettischer Nationalspieler) ist der „größte Name“ in der Chefetage zu finden: Martin Straka ist Geschäftsführer und Mitbesitzer des Klubs.

Spielbeginn zu diesem Spitzenspiel am nächsten Mittwoch ist um 20.00 Uhr. Ticketmodalitäten und detaillierte Infos zum Aboverkauf kann man hier nachlesen.

Danach geht es für den HCP zum Vinschgau Cup nach Latsch, wo nächsten Samstag beziehungsweise Sonntag mit den Straubing Tigers und dem ERC Ingolstadt zwei schwergewichtige Testspielgegner auf das Team von Jason Jaspers warten. Am Wochenende darauf treffen die Wölfe in Nürnberg auf die Ice Tigers (30. August) und am Folgetag in Lansdhut auf den dort ansässigen bayrischen Traditionsverein (31. August). Am 5. September kommt die Preseason mit dem zweiten Test-Heimspiel gegen Farmteampartner Wipptal dann zum Abschluss, ehe der HCP am 12. September mit dem Tiroler Derby in Innsbruck in die neue ICEHL-Saison startet.