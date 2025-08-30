Aktuelle Seite: Home > Sport > 3:2 gegen Berlin – KAC feiert in CHL im 2. Anlauf 1. Sieg
Der KAC durfte über einen Sieg jubeln

3:2 gegen Berlin – KAC feiert in CHL im 2. Anlauf 1. Sieg

Samstag, 30. August 2025 | 23:17 Uhr
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Von: apa

Der KAC hat im zweiten Anlauf den ersten Saisonsieg in der Champions-Hockey-League eingefahren. Die Kärntner behielten am Samstagabend in der Heidi-Horten-Arena gegen die Eisbären Berlin mit 3:2 (0:1,3:1,0:0) die Oberhand und schrieben damit nach dem Heim-1:4 gegen Sparta Prag die ersten drei Punkte an. Kommenden Donnerstag müssen die Klagenfurter erstmals in der Fremde antreten, da sind sie bei Brynas IF in Schweden zu Gast.

Ein später Treffer von Eric Hördler (20.) für den deutschen Meister war ein Schock für den KAC vor der Drittelpause. Nach Wiederbeginn zeigten sich die Hausherren aber davon gut erholt und legten in sehenswerten 20 Minuten den Grundstein für den Heimerfolg. Nik Petersen (24.) und der durch einen Berliner Schlittschuh ungewollt ideal bediente Mathias From (29.) drehten die Partie vorerst. Nach dem Ausgleich von Leonhard Pföderl (33.) war es Luka Gomboc (37.), der im Powerplay mit einem sehenswerten Schuss ins Eck zum Matchwinner avancierte. In dritten Drittel brachten die Gastgeber den Sieg über die Zeit.

