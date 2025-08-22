Aktuelle Seite: Home > Sport > 3×3-Nationalteam der Frauen in Bordeaux Zweite
Alexia Allesch zeigte mit ihren Teamkolleginnen auf/Archivbild

3×3-Nationalteam der Frauen in Bordeaux Zweite

Freitag, 22. August 2025 | 10:37 Uhr
Österreichs 3×3-Nationalteam der Basketball-Frauen hat sich am Donnerstag in der Women’s Series in Bordeaux erst im Finale Kanada mit 12:18 geschlagen geben müssen. Es war der gesamt zweite Finaleinzug der Österreicherinnen, bei der Premiere im September 2021 in Montreal war es auch Rang zwei geworden. Sigrid Koizar, Alexia Allesch, Sina Höllerl und Anja Fuchs-Robetin lieferten einen guten Test für die in zwei Wochen in Kopenhagen stattfindende Europameisterschaft.

