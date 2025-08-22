3×3-Nationalteam der Frauen in Bordeaux Zweite

Von: apa

Österreichs 3×3-Nationalteam der Basketball-Frauen hat sich am Donnerstag in der Women’s Series in Bordeaux erst im Finale Kanada mit 12:18 geschlagen geben müssen. Es war der gesamt zweite Finaleinzug der Österreicherinnen, bei der Premiere im September 2021 in Montreal war es auch Rang zwei geworden. Sigrid Koizar, Alexia Allesch, Sina Höllerl und Anja Fuchs-Robetin lieferten einen guten Test für die in zwei Wochen in Kopenhagen stattfindende Europameisterschaft.