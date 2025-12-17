Sieben-Tore-Gala der Foxes: Bozen bezwingt Linz mit 7:4

Von: ka

Bozen – Die Fans in Bozen bekamen elf Tore und das gelungene Debüt von Neo-Coach Doug Shedden zu sehen. Linz drehte einen 0:2-Rückstand mit zwei Treffern kurz vor der ersten Pause in eine 3:2-Führung. Im zweiten Drittel dominierten dann jedoch die Hausherren, drehten das Spiel mit drei Toren und bauten im letzten Drittel den Vorsprung weiter aus. Brad McClure schnürte dabei einen Doppelpack und sorgte in der 48. Minute für die Vorentscheidung. Am Ende gewann Bozen verdient mit 7:4.

Mit einem Sieg beginnt die Ära Shedden im Hause HCB Südtirol Alperia. Die Foxes schlagen die Rivalen der Steinbach Black Wings Linz deutlich mit 7:4 – getragen von einem zweiten Drittel zum Einrahmen. Der vierte Saisondoppelpack für Brad McClure, der nun bei 16 Saisontoren steht, sowie auch das erste Tor für Daniel Frank, der bis dato nur in der CHL getroffen hatte. Die drei Punkte ermöglichen es den Weiß-Roten, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, bei einer immer enger werdenden Tabelle. Nächste Herausforderung am Samstagabend zu Hause gegen die Vienna Capitals (19:45 Uhr).

Der Spielverlauf:

Coach Doug Shedden muss auf die verletzten Vallini und Barberio verzichten. Backup von Harvey ist der junge Laurin Foppa der Unterland Cavaliers.

Nach einer brenzligen Anfangsphase, in der Mantenuto einen Puck auf der Linie klärt, setzt Bozen zu einem Doppelschlag an: In der 6. Minute erzielt Frank sein erstes Saisontor in der ICEHL, indem er einen frei liegenden Puck vor dem Tor über die Linie drückt; weniger als zwei Minuten später, verwertet McClure den Zuckerpass von Schneider – zunächst mit einem Schuss an den Pfostenkreuz, dann über eine Abfälschung am Körper von Tirronen und eines Gästespielers zum 2:0. Linz reagiert jedoch und verkürzt in der 11. Minute: Knott sieht St-Amant, der hinter den Rücken von Gildon schneidet und ins Kreuzeck abschließt. Die Foxes lassen ein Powerplay ungenutzt, und als das erste Drittel scheinbar mit einer 2:1-Führung enden könnte, folgt ein Blackout, der den Black Wings die Wende ermöglicht: 25 Sekunden vor der Sirene führt ein Puckverlust in der neutralen Zone dazu, dass Neubauer den Puck erobert und Kristler zum Ausgleich bedient; fünf Sekunden vor Schluss schließlich ermöglicht ein weiterer defensiver Patzer Ograjensek den Pass auf Lebler zum bequemen 2:3.

In der Kabine ordnen die Weiß-Roten die Gedanken neu und spielen ein meisterhaftes zweites Drittel. In der 30. Minute fängt Gazley den Puck im Offensivdrittel ab und bedient den einlaufenden Pollock, der ausgleicht. Die Foxes sind nicht zu bremsen und gehen auch in Führung: eine druckvolle Aktion, abgeschlossen von Gazley, der den perfekten Pass von Samuelsson zum 4:3 verwertet. Doch damit nicht genug, denn Bozen legt in der 39. Minute weiter nach: Ein von McClure gespielter Puck bleibt vor dem Tor liegen, wo Schneider im Hechtsprung am schnellsten reagiert und hinter Tirronen einschiebt.

Mit einer Zwei-Tore-Führung starten die Weiß-Roten ins dritte Drittel, das sie mit derselben offensiven Ausrichtung wie das zweite angehen. Als die Black Wings versuchen, den Druck zu erhöhen, schlagen die Hausherren erneut zu: In der 48. Minute schickt Schneider McClure auf die Reise, der sicher verwandelt und seinen persönlichen Doppelpack – den vierten der Saison – schnürt. Die Südtiroler treffen auch im Powerplay: Dank einer starken Einzelaktion von DiGiacinto, der Eder ausspielt und mit der Rückhand zum 7:4 trifft. In der Schlussphase nutzt auch Linz eine Überzahlsituation, Barron erzielt in der 58. Minute den vierten Treffer zum 7:4-Endstand.

HCB Südtirol Alperia – Steinbach Black Wings Linz 7 – 4 [2-3; 3-0; 2-1]

Tore: 05:55 Daniel Frank (1-0); 07:26 Brad McClure (2-0); 10:29 Shawn St-Amant (2-1); 19:35 Andreas Kristler (2-2); 19:57 Brian Lebler (2-3); 29:14 Brett Pollock (3-3); 36:09 Dustin Gazley (4-3); 38:52 Cole Schneider (5-3); 47:52 Brad McClure (6-3); 52:21 Cristiano Digiacinto PP1 (7-3); 57:40 Travis Barron PP1 (7-4)

Torschüsse: 34-25

Strafminuten: 6-6

Schiedsrichter: Holzer, Nikolic K. / Pardatscher, Weiss

Zuschauer: 2.340