Acht Spiele vor und nach Weihnachten

Bozen – Acht Spiele stehen in der Alps Hockey League zwischen Donnerstag, den 23. Dezember und Montag, den 28. Dezember am Programm. Noch vor Weihnachten kommt es zu den Gipfeltreffen zwischen dem EHC Lustenau und den Rittner Buam, sowie der Neuauflage des Halbfinals der vergangenen Saison, zwischen Migross Supermercati Asiago Hockey und HDD SIJ Acroni Jesenice.

Alps Hockey League | 23.12.2021:

Do, 23.12.2021, 19:30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – HC Gherdeina valgardena.it

Do, 23.12.2021, 19:30 Uhr: EHC Lustenau – Rittner Buam

Do, 23.12.2021, 20:30 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – HDD SIJ Acroni Jesenice

Alps Hockey League | 26.12.2021:

So, 26.12.2021, 18:00 Uhr: BEMER VEU Feldkirch – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

So, 26.12.2021, 19:30 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – Rittner Buam

So, 26.12.2021, 20:30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

So, 26.12.2021, 20:45 Uhr: SHC Fassa Falcons – Steel Wings Linz

Alps Hockey League | 27.12.2021:

Mo, 27.12.2021, 19:25 Uhr: Vienna Capitals Silver – HC Meran/o Pircher