Aktuelle Seite: Home > Sport > Acosta in Montmelo mit Ausfall statt MotoGP-Premierensieg
Bitteres Grand-Prix-Ende für Pedro Acosta auf seiner KTM

Acosta in Montmelo mit Ausfall statt MotoGP-Premierensieg

Sonntag, 17. Mai 2026 | 16:19 Uhr
Bitteres Grand-Prix-Ende für Pedro Acosta auf seiner KTM
APA/APA/AFP/LLUIS GENE
Schriftgröße

Von: apa

KTM ist am Sonntag in Montmelo bei Barcelona nur drei Runden vom ersten Grand-Prix-Sieg in der MotoGP seit 2. Oktober 2022 entfernt gewesen. Letztlich blieb Pole-Position-Mann Pedro Acosta sogar punktlos. Der Spanier behauptete in einem Chaos-Grand-Prix bei allen drei erforderlichen Starts die Topposition, verlor den Platz an der Sonne aber noch und stürzte zudem in der letzten Kurve des Rennens. Es gewann Fabio Di Giannantonio auf einer Ducati vom Rossi-Team VR46.

Das Drama nahm schon in der zwölften von 25 angesetzten Runden seinen Anfang, als Alex Marquez auf den mit Elektronikproblemen kämpfenden Acosta auffuhr und sich in der Folge mit mehreren Überschlägen schlimm aus dem Rennen verabschiedete. Nach der Einlieferung des bei Bewusstsein befindlichen Spaniers ins Krankenhaus kam nach dem Re-Start schon in der ersten Runde u.a. Johann Zarco zu Sturz, es musste ein weiteres Mal neu gestartet werden. Hier kam es zu Acostas bitterem Ende, sein südafrikanischer Teamkollege Brad Binder hatte schon am Start Probleme und wurde Neunter.

Während auch Zarco ins Spital musste und schwere Verletzungen am linken Bein gemeldet wurden, wurden beim GP von Katalonien die Spanier Joan Mir (Honda/+1,250) und Fermin Aldeguer (Ducati/+1,466) hinter dem Italiener Di Giannantonio Zweiter und Dritter. In der WM führt der Italiener Marco Bezzecchi auf Aprilia mit 140 Punkten vor dem auf Rang 18 gekommenen Spanier Jorge Martin auf Aprilia (127) sowie Di Giannantonio (116) und dem weiter auf seinen ersten GP-Sieg wartenden Acosta (92). Weiter geht es Ende Mai in Mugello beim GP von Italien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Prügelattacke vor Grundschule in Meran: 14-Jähriger verletzt
Kommentare
41
Prügelattacke vor Grundschule in Meran: 14-Jähriger verletzt
Gewissheit nach Bangen: Wal Timmy ist tot
Kommentare
36
Gewissheit nach Bangen: Wal Timmy ist tot
Modena: Auto fährt in Menschenmenge und Täter sticht auf Passanten ein
Kommentare
27
Modena: Auto fährt in Menschenmenge und Täter sticht auf Passanten ein
Grüne und Schwarze Flaggen: Lob, aber vor allem Tadel für Südtirol
Kommentare
26
Grüne und Schwarze Flaggen: Lob, aber vor allem Tadel für Südtirol
Hofburggarten: “14 Mio. Euro für Prestigeprojekt statt für leistbares Wohnen”
Kommentare
26
Hofburggarten: “14 Mio. Euro für Prestigeprojekt statt für leistbares Wohnen”
Anzeigen
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
2. Auflage der „Stoaneggner Fubas Trophy“
3 Tage voller Sport, Spaß und Highlights
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 