AHL: Bregenzerwald feiert klaren Heimsieg gegen Unterland

Sonntag, 11. Januar 2026 | 21:25 Uhr
Bregenz (A)/Neumarkt – Im einzigen Sonntagsspiel der Alps Hockey League feierte der EC Bregenzerwald einen deutlichen 5:2-Heimerfolg gegen die Hockey Unterland Cavaliers. Mit dem zweiten Saisonsieg gegen das Tabellenschlusslicht rückten die Vorarlberger, die bereits nach dem zweiten Drittel mit fünf Toren in Führung lagen, wieder näher an die Top Fünf heran.

Trotz einer weiterhin angespannten Personalsituation zeigte Bregenzerwald im Heimspiel gegen Unterland eine konzentrierte Leistung. Nach einer zunächst ausgeglichenen Anfangsphase sorgten Josef Flick und Toivo Laaksonen kurz vor Drittelende für eine 2:0-Führung der Hausherren. Im zweiten Abschnitt legten die Wälder mit Treffern von Ben Grasser, Bernhard Posch und Julian Zwerger nach und bauten auf 5:0 aus, ehe Unterlands Torhüter Giovanelli ausgewechselt wurde. Im Schlussdrittel kontrollierte die Vorarlberger weiter das Geschehen, trafen aber zweimal nur die Stange. Den Gästen gelangen durch Artur Seniut (Überzahl) und Thomas Galimberti noch zwei späte Ehrentreffer zum 5:2-Endstand. Mit diesem Erfolg rückte der ECB wieder näher an die Top-5 heran.

Alps Hockey League So, 11.01.2026:

EC Bregenzerwald – Hockey Unterland Cavaliers 5:2 (2:0, 3:0, 0:2)

Referees: MOSCHEN, WINKLER, Cristeli, Rinker
Goals ECB: Flick (13.), T. Laaksonen (19.), Haiböck (23./PP), Posch (25.), Zwerger (40.)
Goals HCU: Seniut (51./PP), Galimberti (59.)

Bezirk: Überetsch/Unterland

