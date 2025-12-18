AHL: Meran überrascht Asiago

Von: ka

Bozen – Die Fans der Alps Hockey League erlebten am Donnerstag eine spannende 25. Runde. Mit Tim Coffman (EKZ), Reid Stefanson (HCM) und Marek Potsinok (HCU) glänzten gleich drei Spieler mit einem Hattrick. Der EK Zeller Eisbären gewann klar mit 7:1 gegen den HC Gherdeina valgardena.it, der HC Meran/o Pircher überraschte mit einem 5:2-Erfolg gegen den HC Migross Asiago und die Hockey Unterland Cavaliers setzten sich mit 5:2 gegen HDD Jesenice durch. Zudem feierten die Adler Stadtwerke Kitzbühel einen souveränen 7:3-Heimsieg gegen den EC Bregenzerwald. Die Rittner Buam SkyAlps entschieden das Derby gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 4:3 nach Verlängerung für sich, während der Tabellenzweite KHL Medvescak Zagreb zu Hause gegen S.G. Cortina Hafro mit 2:3 nach Shootout unterlag.

Der Tabellendritte EK Die Zeller Eisbären feierte gegen den HC Gherdeina valgardena.it vor fast 2.000 Fans einen ungefährdeten 7:1-Heimsieg. Überragender Akteur war Tim Coffman mit einem Hattrick und zwei Assists. Zudem schnürte Max Wilfan einen Doppelpack, während Nick Huard mit einem Tor und gleich fünf Assists brillierte. Für den Tabellenzehnten aus Gröden war es bereits die dritte Niederlage in Folge.

Kitzbühel fertigt Bregenzerwald ab

Ebenfalls sieben Treffer erzielten die Adler Stadtwerke Kitzbühel beim 7:3-Heimsieg gegen den EC Bregenzerwald. Der Tabellenvierte holte damit im Kampf um die Top-5 drei enorm wichtige Punkte gegen den Siebtplatzierten aus Vorarlberg und liegt nun sieben Zähler vor dem ECB. Klemens Krainz traf als einziger Adler-Spieler doppelt, auf Seiten der Gäste erzielte Philipp Pöschmann zwei Tore. Nach dem ersten Drittel stand es noch 1:1, im zweiten Abschnitt zog Kitzbühel auf 4:2 davon. Gleich zu Beginn des Schlussdrittels sorgte das 5:2 für die Vorentscheidung. Für Kitzbühel war es der erste Sieg nach zuvor zwei Niederlagen in Serie, während Bregenzerwald die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen hinnehmen musste.

Overtime-Sieg für Ritten im Derby gegen Sterzing

Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich im Derby die Rittner Buam SkyAlps und die Wipptal Broncos Weihenstephan, den Ritten am Ende mit 4:3 nach Overtime für sich entschied. Für die Buam war es der vierte Sieg in Folge, womit sie sich auf Rang sechs verbesserten und nur noch einen Punkt Rückstand auf das fünftplatzierte Asiago haben. Sterzing bleibt weiterhin Neunter. Nach 25 Minuten führten die Hausherren mit 2:0, ehe die Broncos bis zur 40. Minute ausgleichen konnten. Im Schlussdrittel gingen die Gäste sogar in Führung, doch dieses Mal schlug Ritten zurück: Tobias Graf erzielte drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. In der Overtime sorgte Patrick Madsen nach 76 Sekunden für die Entscheidung.

Cortina dreht Spiel in Sisak

1.800 Fans sahen in Sisak zunächst einen starken Auftritt ihrer Mannschaft. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung unterlag KHL Sisak am Ende jedoch S.G. Cortina Hafro mit 2:3 nach Shootout. Bereits nach 16 Minuten lag der Tabellenzweite mit zwei Treffern in Front, Cortina kam in der 39. und 58. Minute auf die Anzeigetafel. Oskari Kalajanniska erzielte den wichtigen Ausgleich für den Tabellenachten, der sich schließlich im Shootout dank des entscheidenden Treffers von Kris Pietroniro durchsetzte und damit den vierten Sieg in Folge feierte.

Meran überrascht Asiago – Reid Stefanson trifft dreifach

Einen überraschenden 5:2-Auswärtssieg feierte der Tabellenzwölfte HC Meran/o Pircher beim fünftplatzierten HC Migross Asiago. Für die Adler war es erst der achte Saisonsieg im 23. Spiel. Vor fast 1.000 Fans brachte Reid Stefanson Meran in der elften Minute in Führung. Der Kanadier erzielte am Ende drei der fünf Treffer der Gäste. In der 33. Minute gelang Asiago der zwischenzeitliche Ausgleich, doch Meran zog bis zur 50. Minute auf 4:1 davon und fügte den Hausherren letztlich die dritte Heimniederlage in Folge zu.

Marek Potsinok brilliert beim Heimsieg von Unterland

Tabellenschlusslicht Hockey Unterland Cavaliers ließ Titelverteidiger HDD Jesenice keine Chance und feierte einen 5:2-Heimsieg. Es war erst der fünfte Erfolg im 22. Saisonspiel für die Cavaliers, während Jesenice bereits die 15. Niederlage kassierte. Für die Südtiroler war es im direkten Duell der erste Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie. Überragender Mann des Abends war Marek Potsinok mit einem Hattrick. Unter anderem erzielte er Mitte des zweiten Drittels die spielentscheidenden Treffer zum 3:1 und 4:1.