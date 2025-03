Alaba spielt bei Real-Ligasieg erstmals seit Comeback durch

Von: apa

Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga nach Punkten zu Tabellenführer FC Barcelona aufgeschlossen. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag zu Hause gegen Rayo Vallecano mit 2:1 (2:1) durch. David Alaba spielte erstmals seit der schweren Knieverletzung, die er im Dezember 2023 erlitten hatte, in einem Pflichtspiel durch. Der Wiener stand in der Liga zum dritten Mal in Folge in der Startformation und dürfte demnächst auch sein Comeback im ÖFB-Team geben.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den Stadtrivalen Atletico (2:1) war Alaba am Dienstag noch auf der Ersatzbank gesessen. In der Liga tauschte Trainer Carlo Ancelotti einige Positionen durch. Alaba bildete mit Raul Asencio das Innenverteidiger-Duo. Die Tore für Real erzielten die Offensivstars Kylian Mbappe (30.) und Vinicius jr. (34.). Rayo gelang durch einen Lattenpendler von Pedro Diaz, der hinter der Torlinie aufschlug, kurz vor der Pause nur noch der Anschlusstreffer (45.+2).

Atletico verspielte Sieg

Atletico verpasste mit einer späten 1:2-Niederlage bei Getafe den Sprung an die Tabellenspitze. Das Team von Trainer Diego Simeone lag durch einen Elfmeter von Alexander Sörloth voran (75.), kassierte im Finish durch Mauro Arambarri aber noch zwei Gegentore (88., 92.). Atletico liegt damit vorerst einen Punkt hinter Barcelona und Real. Das Heimspiel von Barca gegen Osasuna war am Samstagabend wegen des Todes von Mannschaftsarzt Carles Minarro Garcia kurzfristig abgesagt worden. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Das CL-Rückspiel zwischen Atletico und Real steigt am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+). Bereits am Tag davor nominiert ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die beiden Play-off-Spiele der Nations League gegen Serbien. Die Duelle um den Verbleib in Liga A steigen am 20. März in Wien und am 23. März in Belgrad. Kapitän Alaba hat sein bisher letztes Länderspiel für Österreich am 21. November 2023 in einem Test gegen Deutschland (2:0) bestritten.