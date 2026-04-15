Aktuelle Seite: Home > Sport > Alcaraz gibt in Barcelona wegen Handgelenksverletzung w.o.
Carlos Alcaraz macht sein Handgelenk Sorgen

Alcaraz gibt in Barcelona wegen Handgelenksverletzung w.o.

Mittwoch, 15. April 2026 | 18:50 Uhr
Carlos Alcaraz macht sein Handgelenk Sorgen
APA/APA/AFP/Archivbild/VALERY HACHE
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Tennis-Star Carlos Alcaraz hat für sein Zweitrundenspiel beim ATP500-Turnier in Barcelona gegen den Tschechen Tomas Machac w.o. gegeben. Der Grund dafür ist eine Verletzung am rechten Handgelenk, zugezogen am Dienstag beim 6:4,6:2-Auftaktsieg gegen den Finnen Otto Virtanen. Alcaraz, zweifacher Barcelona-Titelträger, bestritt diese Partie nur zwei Tage nach dem gegen den Südtiroler Jannik Sinner verlorenen Monte-Carlo-Endspiel. Der nächste Tour-Stopp für Alcaraz wäre Madrid.

“Nachdem wir Tests gemacht haben, haben wir realisiert, dass die Verletzung ernster als von uns erwartet ist”, erklärte Alcaraz. “Ich muss auf meinen Körper hören, um sicherzustellen, dass meine Zukunft nicht beeinträchtigt ist.” Er ziehe bei einem Turnier nur ungern zurück, besonders in Barcelona. “Ich bin sehr traurig, dass ich nach Hause zurückkehren muss, um mit meinem Team so bald wie möglich an meiner Genesung zu arbeiten und um für die kommenden Turniere so fit wie möglich zu sein.”

Indes hat der schottische Doppelspezialist Jamie Murray seinen Rücktritt verlautbart. Der 40-jährige Bruder des 2024 zurückgetretenen, zweifachen Einzel-Olympiasiegers Andy Murray war Weltranglistenerster, hat sieben Grand-Slam-Titel und 2015 im Doppel-Gespann mit seinem Bruder Großbritanniens ersten Davis-Cup-Titel seit 1936 geholt. Alexander Erler und Lucas Miedler als Österreichs führendes Doppelpaar sind am Mittwoch in München als Nummer vier gesetzt in der Auftaktrunde ausgeschieden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
99
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Kommentare
77
Landesrätin Pamer: Eine Familie pro Gemeinde ist Solidarität, kein Zwang
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Kommentare
67
Immer mehr Südtiroler im Ausland
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
Kommentare
62
Eiszeit statt Freundschaft: Trump “schockiert” über Meloni
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Kommentare
43
TV-Moderator Markus Lanz spricht über seine Selbstzweifel
Anzeigen
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Zehn Jahre, zwei Freunde und ein gemeinsamer Traum
Weingut Pföstl
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 