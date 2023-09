Alcaraz sagt für Davis Cup ab: “Muss Pause machen”

Jungstar Carlos Alcaraz steht Spaniens Davis-Cup-Team in den September-Spielgen gegen Serbien, Tschechien und Südkorea nicht zur Verfügung. “Ich muss nach einer sehr langen Tour auf meinen Körper hören”, erklärte die Nummer eins der Weltrangliste am Samstag. “Ich muss physisch und mental eine Pause machen.” Als Ersatz für den 20-jährigen Alcaraz, der im Halbfinale der US Open am Freitag an Daniil Medwedew scheiterte, wurde der 35-jährige Albert Ramos-Vinolas nominiert.

Von: APA/Reuters