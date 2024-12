Alex Owetschkin feiert nach 40 Tagen NHL-Comeback

Von: APA/sda

Alex Owetschkin ist am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zu seinem ersten Einsatz nach 40 Tagen Verletzungspause gekommen. Der 39-jährige Russe näherte sich mit seinem 869. NHL-Tor dem Torrekord von Wayne Gretzky weiter an. Owetschkin hatte die vergangenen 16 Matches mit den Washington Capitals wegen eines Wadenbeinbruchs versäumt.

Es war die längste Absenz des Russen, seit er vor fast 20 Jahren sein NHL-Debüt gab. Bei seiner Rückkehr in Toronto (5:2) hatte er seinen großen Auftritt in der viertletzten Minute, als er ins leere Tor traf.

Auf Gretzky fehlen ihm noch 25 Tore

Das 869. NHL-Tor brachte Owetschkin bis auf 25 Tore an den Rekord von Wayne Gretzky (894) heran. Die Liga-Bestmarke der “Empty-Netter” ist bereits im Besitz des Routiniers aus Moskau: Jener in Toronto war der 60. seiner NHL-Karriere.

Die Washington Capitals rückten in der Eastern Conference dank dem Sieg bis auf einen Punkt an den Leader New Jersey Devils heran. Dieser verlor einen Tag nach dem Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes gegen den gleichen Gegner auswärts 2:5.