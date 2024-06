Alonso im zweiten Kanada-Training vorne

Von: apa

Zwei Trainingseinheiten auf nasser Rennstrecke haben das Formel-1-Wochenende in Kanada eingeläutet. Ein Unwetter vor der ersten Session und weitere Schauer später führten am Freitag dazu, dass die Teams kaum verlässliche Daten sammeln konnten. Die Bestzeit holte sich zunächst McLaren-Pilot Lando Norris, dann setzte sich Fernando Alonso im Aston Martin an die Spitze. Beim Auto von Weltmeister Max Verstappen gab es ein gröberes technisches Problem.

Sein Red-Bull-Team gab vorerst nur bekannt, dass das Energierückgewinnungssystem betroffen sei und dass man es “untersuchen” würde. Verstappen konnte am Nachmittag nur wenige Kilometer fahren und stellte sein Auto anschließend in der Box ab. In der Zeitentabelle kam er nicht weiter als auf die 18. Stelle. In der ersten Einheit war der Niederländer die fünftbeste Zeit gefahren.

Der Spanier Alonso sicherte sich mit einer Runde in 1:15,810 Minuten auf relativ trockener Strecke die Tagesbestzeit. Hinter ihm landeten im zweiten Training Mercedes-Fahrer George Russell und Lokalmatador Lance Stroll. Der Teamkollege von Alonso ist in Montreal geboren.

Das erste Training hatte aufgrund von Aquaplaning-Gefahr mit fast einer halben Stunde Verspätung begonnen. Schon vor der Session hatte es stark geregnet und sogar gehagelt, wodurch stellenweise große Mengen Wasser auf der Strecke standen. Zunächst sah es so aus, als müsste die Übungseinheit verschoben werden, das Wetter besserte sich dann allerdings rasch. Pünktlich zu Beginn des zweiten Trainings begann es jedoch wieder zu regnen.