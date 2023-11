Alps Hockey League: Zell gewinnt Top-Duell

Am Donnerstag gelang dem EK Zeller Eisbären ein Sieg im Top-Duell gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan, die den Sprung an die Tabellenspitze dadurch verpassten. Die Rittner Buam SkyAlps kletterten indes durch einen klaren Erfolg über das Klagenfurt Future Team auf Rang zwei. Auf dem dritten Platz nach dem Donnerstagspieltag steht der amtierende Meister aus Jesenice, der den HC Gherdeina valgardena.it bezwang. Außerdem starteten der HC Fassa Falcons und der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel mit Siegen nach der Pause zurück in das Meisterschaftsgeschehen.

Die EK Die Zeller Eisbären feierten einen 6:5 Erfolg im absoluten Spitzenspiel der Alps Hockey League am Donnerstag gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan, die dadurch den Sprung an die Tabellenspitze verpassten. Die Eisbären hingegen konnten durch eine enorm starke Phase in der zweiten Hälfte des Mitteldrittels – sie erzielten vier Tore binnen sechs Minuten – die Tabellenführung ausbauen. Die Broncos konnten nach einem starken Start – sie führten mit 2:0 und 4:2 – die Begegnung nach einem 4:6 Rückstand noch einmal spannend machen und den Anschlusstreffer erzielen. Vor allem gegen den entfesselten Fredrik Widen – der Defender erzielte zwei Tore und verbuchte drei Primary-Assists – fanden die Broncos aber kein Rezept. Während Sterzing durch die Niederlage auf Rang vier zurückgefallen ist, beträgt der Vorsprung der Eisbären auf den ersten Verfolger Ritten zwei Punkte.

Ritten und Jesenice klettern auf die Ränge zwei und drei

Die neuen Verfolger von Leader Zell heißen nach der Donnerstagsrunde Rittner Buam SkyAlps sowie SIJ Acroni Jesenice. Ritten feierte durch einen starken Schlussabschnitt gegen das Klagenfurt Future Team einen letztlich souveränen 5:1 Erfolg und bauten damit ihre Siegesserie auf sechs Spiele aus. Für das Tabellenschlusslicht aus Klagenfurt hingegen war dies bereits die neunte Niederlage am Stück.

Titelverteidiger HDD SIJ Acroni Jesenice scheint wieder gestärkt aus der Internation Break gekommen zu sein. Nachdem die Slowenen die letzten beide Spiele vor der Pause verloren, verbuchten sie nun einen souveränen 5:2 Erfolg über den HC Gherdeina valgardena.it. Gröden ging aber zunächst in der 29. Minute in Führung, dann begann der Express aus Jesenice allerdings zu Laufen. Der amtierende Meister erzielte binnen fünf Minuten drei Treffer und drehte die Begegnung.

Fassa und Kitzbühel auch im ersten Spiel nach der Pause erfolgreich

Der HC Fassa Falcons beendete in seinem letzten Spiel vor der Pause eine sechs Niederlagen andauernde Negativserie. Im ersten Spiel nach der Pause legten die Falken prompt nach und feierten gegen den HC Meran/o einen 3:0 Shutoutsieg. Lange kam aber auch die Offensive von den Falcons nicht ins Laufen. Erst im finalen Abschnitt konnte einer der beiden Goalies erstmals bezwungen werden. Durch den Sieg im direkten Duell verkürzten die Falcons den Rückstand auf Meran auf einen Punkt.

Der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel verbuchte am Donnerstagabend seinen ersten Drei-Punkter seit dem 26. Oktober. Gegen die Hockey Unterland Cavaliers erkämpften sich die Tiroler einen 4:2 Auswärtssieg und schafften damit den Sprung auf den achten Tabellenplatz. Die Cavaliers hingegen wurden durch die Niederlage im direkten Duell auf Rang neun verdrängt.

Alps Hockey League | 16.11.2023

EC-KAC Future Team – Rittner Buam SkyAlps 1:5 (0:1,1:1,0:3)

Referees: KUMMER, WIDMANN, Klemm, Telesklav.

Goals KFT: 1:1 KFT Klassek S. (25:57 / Slibar O. ,Piuk T. / PP)

Goals RIT: 0:1 RIT Coatta M. (09:55 / Fink K. ,Öhler R. / EQ), 1:2 RIT Giacomuzzi A. (39:14 / Spinell M. ,Öhler R. / EQ), 1:3 RIT Kostner J. (50:33 / Lobis A. ,Szypula E. / EQ), 1:4 RIT Quinz S. (58:27 / unassisted / SH), 1:5 RIT Amorosa T. (59:25 / Prast J. ,Öhler R. / EQ)

Hockey Unterland Cavaliers – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:4 (0:0,1:3,1:1)

Referees: FAJDIGA, LESNIAK, Brondi, Pace.

Goals HCU: 1:1 HCU Kaufmann M. (23:44 / Girardi D. ,Käyrä A. / EQ), 2:3 HCU Käyrä A. (53:55 / Kaufmann M. ,Markkula M. / EQ)

Goals KEC: 0:1 KEC Niemelä J. (23:14 / Repo J. ,Bolterle P. / EQ), 1:2 KEC Repo J. (33:04 / Lehtonen W. ,Rotter R. / EQ), 1:3 KEC Bolterle P. (34:57 / Niemelä J. ,Egger L. / EQ), 2:4 KEC Lehtonen W. (59:32 / unassisted / SH)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 5:6 (2:2,2:4,1:0)

Referees: PIRAS, VIRTA, Cristeli, Formaioni.

Goals WSV: 1:0 WSV Zecchetto A. (04:02 / Topatigh D. ,Cianfrone B. / PP), 2:0 WSV Eisendle P. (06:24 / Topatigh D. ,Livingston J. / PP), 3:2 WSV Zandegiacomo L. (25:22 / Cianfrone B. ,Conci D. / EQ), 4:2 WSV Conci D. (27:03 / Hackhofer F. ,Zecchetto A. / PP), 5:6 WSV Capannelli A. (48:49 / Topatigh D. ,Livingston J. / 5:3 PP)

Goals EKZ: 2:1 EKZ Widen F. (14:43 / Wohlfahrt B. ,Dinhopel T. / EQ), 2:2 EKZ Jennes C. (19:11 / Widen F. ,Ban D. / PP), 4:3 EKZ Wilenius T. (31:21 / Widen F. ,Ban D. / PP), 4:4 EKZ Widen F. (32:58 / Putnik P. ,Cuma T. / EQ), 4:5 EKZ Wilenius T. (36:53 / Widen F. ,Ban D. / 5:3 PP), 4:6 EKZ Lahoda A. (37:20 / Alagic A. ,Cuma T. / PP)

HC Gherdeina valgardena.it – HDD SIJ Acroni Jesenice 2:5 (0:0,1:3,1:2)

Referees: LEGA, SORAPERRA, Cusin, Vignolo.

Goals GHE: 1:0 GHE De Luca A. (28:44 / De Nardin E. ,Messner L. / EQ), 2:5 GHE Kasslatter H. (59:37 / Moroder S. ,Cristellon Y. / EQ)

Goals JES: 1:1 JES Jezovsek Z. (30:17 / Cimzar T. ,Bohinc R. / PP), 1:2 JES SPARI LEBEN Z. (35:08 / Stan J. / EQ), 1:3 JES Sodja U. (36:05 / Cimzar T. ,Urukalo Z. / EQ), 1:4 JES Selan M. (48:21 / Sersen G. ,Cimzar T. / EQ), 1:5 JES Sersen G. (51:36 / Jezovsek Z. ,TURSIC SECKAR M. / EQ)

SHC Fassa Falcons – HC Meran/o Pircher 3:0 (0:0,0:0,3:0)

Referees: BENVEGNU, EGGER, Fecchio, Grisenti.

Goals FAS: 1:0 FAS Biondi L. (43:41 / Forte M. ,Deluca A. / EQ), 2:0 FAS Schiavone D. (53:36 / Selin S. ,Felicetti L. / EQ), 3:0 FAS PARMESANI ABBOTT P. (59:45 / Rossi S. / EQ)