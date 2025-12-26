Am Stephanstag macht Ritten einen großen Schritt in Richtung Top 5

Von: ka

Dornbirn – Dieser Sieg ist Gold wert! Am zweiten Weihnachtstag haben sich die Rittner Buam SkyAlps auswärts gegen den EC Bregenzerwald in Dorbirn mit 5:1 gewonnen und sich mit einem großen Schritt der Master Round der Alps Hockey League angenähert.

Das Duell gegen Bregenzerwald war schon allein wegen der Tabellensituation hochbrisant, schließlich war es das direkte Spiel um Platz fünf. Das erste Drittel war dabei recht zerfahren und anfangs chaotisch, wobei die Gastgeber aus Vorarlberg mit Laaksonen (5.) und Lipsbergs (12.) die ersten Chancen vorfanden. Ritten machte seine erste gute Möglichkeit hingegen direkt zum Tor: Im Forecheck holte Kevin Fink die Scheibe zurück, spielte direkt in den Slot zu Felicetti und der erwischte den Goalie der Gastgeber, Widhalm, zwischen den Schonern (12.07). Dann musste Ritten zuerst eine Strafe killen, mit Erfolg, ehe die Buam direkt das 2:0 nachlegten. Dieses Mal profitierte Welychka von einem Abfälscher nach einem Schuss von Uffelmann und schob ins leere Tor ein (18.22). Mit gnadenloser Effizienz sicherte sich Ritten also eine komfortable Drittelführung.

Diese Kaltschnäuzigkeit setzten die Rittner Buam SkyAlps auch im zweiten Drittel fort. Zuerst mussten sie noch den Rest einer Strafe überstehen, dann tankte sich Cuglietta unwiderstehlich bis vor Widhalm durch und erhöhte auf 3:0 (21.20). In der 28. Minute gab es je einen Hochkaräter pro Seite: Zuerst startete Welychka zum Breakaway, scheiterte im Eins-gegen-Eins aber an Widhalm, wobei es ein Shorthander-Tor für Ritten gewesen wäre. Auf der Gegenseite reagierte Furlong gegen den freistehenden Zwerger blendend. Ritten leistete sich aber zu viele Strafen und im vierten Anlauf klappte es für Bregenzerwald im Powerplay. Lipsbergs verkürzte auf den 1:3-Drittelstand (31.44).

Im Schlussdrittel übernahm Bregenzerwald die Spielregie, um die Niederlage im direkten Duell um Platz fünf abzuwehren. Doch Ritten verteidigte stark und konnte sich immer wieder auf seinen glänzend aufgelegten Torhüter Colin Furlong verlassen, der es den Angreifern der Vorarlberger nie einfach machte. In der 54. Minute waren die Gastgeber im Pech, als sie im Powerplay durch Lipsbergs den Pfosten trafen. Die Zeit tickte für die Rittner Buam SkyAlps und als Bregenzerwald Widhalm für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm, machte Robert Öhler den Sack per Empty-Netter zu (59.02). Graf legte in der Schlussminute mit etwas Glück – sein Drehschuss prallte von einem Schlittschuh eines Gegenspielers ins Tor – sogar noch den 5:1-Endstand nach (59.35).

Nach diesen wichtigen Punkten im Rennen um die Master Round haben die Rittner Buam SkyAlps aber immer noch einen weiten Weg vor sich. Den können sie sich am Sonntag erneut erleichtern, wenn sie um 18 Uhr den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel in der Ritten Arena empfangen, ein weiterer Konkurrent um die Top-Fünf-Plätze.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season:

EC Bregenzerwald – Rittner Buam SkyAlps 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Tore: 0:1 Felicetti (12.07), 0:2 Welychka (18.22), 0:3 Cuglietta (21.20), 1:3 Lipsbergs (31.44/PP1), 1:4 Robert Öhler (59.02/EN), 1:5 Graf (59.35)