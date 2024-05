Andrea Masiello verlängert beim FC Südtirol

Bozen – Mit großer Freude gibt der FC Südtirol bekannt, dass Andrea Masiello seinen auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison verlängert hat. Sein neues Arbeitspapier mit den Weißroten läuft bis zum 30. Juni 2025.

Geboren am 5. Februar 1986 in Viareggio, unterzeichnete Masiello im September 2022 seinen ersten Vertrag mit dem FC Südtirol. Der ehemalige Abwehrspieler von Atalanta und Genoa, der mit 287 Spielen in der Serie A sowie vier Einsätzen in der Uefa Champions League einen beeindruckenden Erfahrungsschatz vorweisen kann, hat in den vergangenen beiden Saisons 67 Pflichtspiele für die Weißroten absolviert und dabei zwei Treffer erzielt. Mit seinem sportlichen Talent, seiner unerschütterlichen Mentalität und seinen ausgeprägten Führungsqualitäten war er maßgeblich an den beiden erfolgreichen Spielzeiten des FC Südtirol in der Serie B beteiligt.