Antonelli am ersten F1-Trainingstag in Belgien Schnellster

Von: APA/dpa

WM-Leader Kimi Antonelli hat am ersten Trainingstag für den Formel-1-Grand-Prix von Belgien Bestzeit markiert. Der italienische Mercedes-Pilot kam in Spa-Francorchamps in der zweiten Freitag-Session auf eine Rundenzeit von 1:45,944 Min. und lag damit 0,190 Sek. vor dem britischen McLaren-Weltmeister Lando Norris. Vierfach-Weltmeister Max Verstappen wurde rund 0,5 Sekunden zurück Dritter, nachdem der Niederländer im Red Bull in der ersten Einheit Schnellster gewesen war.

Auf dem welligen Kurs in den Ardennen, mit 7,004 Kilometern die längste Strecke im WM-Kalender, hielt George Russell mit Teamkollegen Antonelli nicht Schritt, wurde im aussagekräftigeren zweiten Abtasten bloß Achter. Für eine Schrecksekunde sorgte der Franzose Pierre Gasly, der Alpine-Pilot zerstörte die Hinterachse und das komplette Heck seines Rennwagens eine Viertelstunde vor Schluss, als er die Kontrolle über seinen Alpine verlor. Der 30-Jährige blieb unverletzt, das Training musste jedoch zur Säuberung der Piste bis zwei Minuten vor Ende unterbrochen werden.

Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/ServusTV und Sky) führt Antonelli in der WM-Wertung mit 25 Punkten Vorsprung vor Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari, in der ersten Freitag-Session Zweiter. Verstappen liegt als Siebenter schon 103 Punkte hinter Antonelli.