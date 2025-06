Arnautovic verabschiedet sich von Inter Mailand

Von: apa

Marko Arnautovic hat sich von Inter Mailand verabschiedet. Der Vertrag des Wieners bei Italiens Fußball-Vizemeister läuft aus, eine Verlängerung kam nicht zustande. Es sei nie leicht, auf Wiedersehen zu sagen. Vor allem zur Familie, hieß es in einem am Mittwoch auf Instagram verbreiteten Video. Inter sei “ein Club, der mir ermöglicht hat, meinen Traum zu leben. Nicht einmal, sondern zweimal”, sagte Arnautovic im Rückblick auf seine zwei Engagements bei den Mailändern.

Überraschend kommt der Abschied nicht – schon vor dem Champions-League-Finale vor einer Woche hatte der 36-Jährige klar erkennen lassen, dass er Inter verlassen werde. Bei der Club-WM wird der Stürmer nicht mehr für die Nerazzurri einlaufen. “Ich werde die Erinnerungen an den Scudetto für immer in mir tragen”, meinte Arnautovic über den Gewinn der Meisterschaft in der Serie A im vergangenen Jahr. “Blau und Schwarz wird für immer in meinen Venen sein.”

Für den Traditionsclub hatte Arnautovic seit August 2023 und davor noch als 20-Jähriger in der Saison 2009/10 gespielt. Wohin es Österreichs Teamspieler zieht, ist offen.