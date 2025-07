Arnautovic will Karriere bei Roter Stern Belgrad beenden

Von: apa

Österreichs Fußball-Rekordteamspieler Marko Arnautovic wird seine Laufbahn wohl bei Roter Stern Belgrad ausklingen lassen. Das sagte der Wiener am Donnerstag im Rahmen seiner Vorstellungs-Pressekonferenz. “Ich denke schon. Ich bin 36 Jahre alt, ich werde meine Karriere hier beenden, ich bin stolz darauf, sie hier beenden zu können”, antwortete Arnautovic auf eine entsprechende Journalistenfrage und betonte gleichzeitig: “Jetzt ist nicht das Ende, es ist der Anfang.”

Dem Stürmer ist nach eigenen Angaben bewusst, dass hohe Erwartungen in ihn gesetzt werden. “Ich weiß, was die Fans erwarten. Ich hatte mein ganzes Leben lang Druck und weiß, wie man damit umgeht. Druck gehört zum Fußball dazu, aber wenn ich den Platz betrete, gibt es keinen Druck mehr”, erklärte Arnautovic.

Arnautovic freut sich auf das Marakana

Er wolle nicht im Mittelpunkt stehen, sondern einfach sein Bestes geben und der Mannschaft helfen, meinte der in Wien geborene Sohn eines Serben, der nach eigenen Angaben seit Kindheitstagen Fan von Roter Stern ist. “Ich kann es kaum erwarten, endlich im Marakana (Stadion von Roter Stern, Anm.) zu spielen.”

Außerdem entschuldigte sich Arnautovic für sein nicht perfektes Serbisch (“Es ist anders, weil ich fünf oder sechs Sprachen spreche und sie kombiniere”) und hatte Tränen in den Augen, als er auf Ex-Roter-Stern-Profi Sinisa Mihajlovic angesprochen wurde. Sein damaliger Trainer beim FC Bologna verstarb 2022 an Leukämie, Arnautovic war einer der Sargträger.

Der 125-fache ÖFB-Internationale (41 Tore) wurde am vergangenen Montag beim serbischen Doublesieger als ablösefreier Neuzugang präsentiert, nachdem sein Vertrag bei Inter Mailand ausgelaufen war. Bei Roter Stern erhielt Arnautovic einen Zweijahresvertrag, der ihm pro Jahr netto 2,5 Millionen Euro einbringt. Zuvor hatte auch Rapid Interesse am Angreifer gezeigt und ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro brutto plus Boni geboten, schlussendlich aber bekamen die Serben den Zuschlag.