Arsenal baut Vorsprung auf Manchester City weiter aus

Von: apa

Arsenal ist dem Gewinn des englischen Fußball-Meistertitels einen weiteren Schritt nähergekommen. Die “Gunners” feierten am Samstag durch späte Tore einen 2:0-Heimsieg über Everton und liegen bei einem Spiel mehr bereits neun Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City, der bei West Ham nur ein 1:1 erreichte. Chelsea kassierte eine 0:1-Heimniederlage gegen Newcastle und könnte damit Rang fünf, der zum Champions-League-Start berechtigt, am Sonntag an Liverpool verlieren.

Viktor Gyökeres (89.) und Max Dowman (97.) schossen Arsenal zum Erfolg. Danach war für City ein Tor von Bernardo Silva (31.) zu wenig, weil Konstantinos Mavropanos (35.) für die Londoner ausglich.