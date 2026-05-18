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Havertz lässt Arsenal jubeln

Arsenal nach 1:0 über Burnley knapp vor Titelgewinn

Montag, 18. Mai 2026 | 23:04 Uhr
Havertz lässt Arsenal jubeln
APA/APA (AFP)/GLYN KIRK
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Von: apa

Arsenal kommt dem ersten Titelgewinn in der englischen Fußball-Premier-League seit 22 Jahren immer näher. Am Montag feierten die Gunners dank des Treffers von Kai Havertz (37.) einen glanzlosen 1:0-Heimsieg über Absteiger Burnley und bauten den Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City vorerst auf fünf Punkte aus. Die Citizens stehen am Dienstag beim Tabellensechsten Bournemouth zum Abschluss der 37. Runde damit unter Siegzwang. Die letzte Runde steigt am Sonntag.

Indes verdichteten sich am Montagabend die Gerüchte über einen Rücktritt von Starcoach Pep Guardiola bei ManCity noch vor Vertragsende 2027. Laut britischen Medienberichten hat der Verein begonnen, seine Sponsoren über den Abschied zu informieren. In zehn Saisonen unter Guardiola holten die Skyblues bisher insgesamt 20 Trophäen, darunter sechs Meistertitel. Ex-Chelsea-Coach Enzo Maresca gilt als heißer Kandidat auf die Nachfolge.

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