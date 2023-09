Atalanta siegt in Sturm-Gruppe, LASK-Gegner remisieren

Atalanta Bergamo ist der erste Tabellenführer in der Gruppe D der Fußball-Europa-League. Die Norditaliener besiegten am Donnerstag den polnischen Meister Rakow Czestochowa, am 5. Oktober nächster Gegner von Sturm Graz, mit 2:0 (0:0). In der LASK-Gruppe E teilten sich der belgische Club Union Saint-Gilloise und FC Toulouse mit einem 1:1 (0:1) die Punkte.

Atalana wurde im Heimspiel seiner Favoritenrolle gerecht. Der Belgier Charles De Ketelaere (49.) und der Brasilianer Ederson (66.) vier Minuten nach seiner Einwechslung schossen die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini zum Sieg.

In Anderlecht ging Toulouse durch Thijs Dallinga mit einem Elfmeter (45.+3) in Führung, für Saint-Gilloise glich Mohamed Amoura (69.) aus. Beim französischen Cupsieger sah Logan Costa in der Nachspielzeit (94.) die Gelb-Rote Karte, wodurch der Innenverteidiger im zweiten Gruppenspiel gegen den LASK am 5. Oktober gesperrt sein wird.

Keine Probleme zum Start hatte Bayer Leverkusen, der deutsche Bundesligist ließ dem schwedischen Meister BK Häcken beim 4:0 (2:0) überhaupt keine Chance. Der SC Freiburg mit Philipp Lienhart, aber ohne den verletzten Michael Gregoritsch, gewann auswärts bei Olympiakos Piräus mit 3:2 (2:1). Junior Adamu wurde in der 92. Minute eingewechselt. Der griechische Meister AEK Athen besiegte mit Torhüter Cican Stankovic auswärts Brighton and Hove Albion 3:2 (2:1). Der ehemalige Salzburg-Schlussmann musste sich nur bei zwei Elfmetern von Joao Pedro (30., 67.) geschlagen geben. Ajax Amsterdam und Olympique Marseille trennten sich in einem Duell zweier ehemaliger Meistercupsieger 3:3 (2:2).

In der Conference League erkämpften sich Stefan Schwab und Thomas Murg mit dem griechischen Vizemeister PAOK Saloniki einen Sieg beim finnischen Champion HJK Helsinki. Die Griechen setzten sich in der Gruppe G trotz Rückstands mit 3:2 (0:1) durch. Schwab spielte durch, Murg wurde in der 74. Minute ausgewechselt. Slovan Bratislava mit Kevin Wimmer siegte zu Hause gegen Klaksvik mit 2:1 (0:0).

Austria-Bezwinger Legia Warschau feierte indes einen Prestigeerfolg. Gegen Premier-League-Club Aston Villa gelang dem polnischen Vertreter ein 3:2-(2:2)-Heimsieg. Noch beeindruckender war der Comeback-Sieg von Zrinjski Mostar. Der bosnische Meister, der in der letzten Europa-League-Qualifikationsrunde gegen den LASK gescheitert war, lag gegen AZ Alkmaar zur Pause mit 0:3 zurück, siegte am Ende aber mit 4:3.