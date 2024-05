Auch die Landeskader im Biathlon und Snowboard stehen fest

Von: luk

Bozen – Nach den Landeskadern Ski Alpin hat der Landeswintersportverband Südtirol am Mittwoch auch die Auswahlen der Biathletinnen und Biathleten, sowie der Snowboarderinnen und Snowboarder bekannt gegeben.

Sieben Skijäger und sechs Skijägerinnen gehören in der Saison 2024/25 dem Landeskader Biathlon an, der von Christian Braunhofer, Michael Eberhöfer, Armin Kasslatter und Jan Kasslatter trainiert wird. Die Leitung des Ressorts Biathlon haben hingegen Georg Altstätter und Isabella Filippi über. Bei den Burschen wurden Alex Fontana (Jahrgang 2007/SC Gröden), Aaron Galiani (2007/SC Gröden), Gabriel Haller (2007/ASV Ridnaun), Elias Niedertätter (2008/ASV Ridnaun), Rafael Santer (2008/ASC Ulten), Jan Steinkasserer (2008/ASV Antholzertal) und Felix Wolf (2009/ASV Antholzertal) in den Landeskader aufgenommen.

Bei den jungen Frauen haben Anna Anvidalfarei (2008/SC Gröden), Diletta Broll (2006/SC Gröden), Sara Eisath (2009/ASV Ridnaun), Lena Sofie Haller (2008/ASC Passeier), Patrizia La Marchina (2007/ASV Antholzertal) und Eva Weiss (2007/ASV Martell) den Sprung in die Landesauswahl geschafft.

Acht Nachwuchstalente bei den Snowboardern

Dem Bereich Snowboard steht hingegen Roland Unterleitner vor, als Trainer sind Gert Ausserdorfer und Mirko Barcatta tätig. Der Landeskader umfasst acht Snowboarderinnen und Snowboarder: Kevin Crazzolara (2007/ASV Snowboard Gherdeina), Edoardo Leone Da Col (2007/ASV Welschnofen), Simon Dorfmann (2004/ASV Villnöß), Emma Dorfmann (2008/ASV Villnöß), Sofia Federspieler (2007/ASV Villnöß), Viktoria Lamber (2005/ASV Villnöß), Anna Mammone (2006/ASV Welschnofen) und Philipp Mutschlechner (2007/ASV St. Vigil).