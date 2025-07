Schwamm-Trick aus dem Gefrierschrank: Darum schwören clevere Haushalte darauf

Von: red

Kaum jemand kommt auf die Idee, einen simplen Schwamm in den Gefrierschrank zu legen. Doch genau dieser unscheinbare Haushaltshelfer kann euch im Alltag enorm helfen — sei es beim Transport gekühlter Speisen oder beim nächsten Picknick. Wir zeigen euch, warum ihr diesen genialen Trick unbedingt ausprobieren solltet.

Wie funktioniert der Schwamm-Hack?

Alles, was ihr tun müsst, ist einen Schwamm leicht anzufeuchten, ihn in einen verschließbaren Beutel zu legen und anschließend ins Gefrierfach zu stecken. Nach ein paar Stunden verwandelt sich der Schwamm in ein festes Kühlelement, das ihr immer wieder verwenden könnt. Das Besondere: Beim Auftauen nimmt der Schwamm das Tauwasser direkt wieder auf und verhindert so nasse Stellen und lästige Pfützen.

Vorteile für euren Alltag

Wiederverwendbar: Spart euch teure Einweg-Kühlakkus, denn der Schwamm kann beliebig oft genutzt werden.

Energiesparend: Ihr nutzt vorhandene Materialien und schont damit euer Budget.

Umweltfreundlich: Weniger Einwegplastik, weniger Müll — besser für die Umwelt.

Sauber: Kein Tropfwasser im Beutel oder in der Kühlbox.

Perfekt für unterwegs und zuhause

Ob im Auto, beim Wandern oder im eigenen Kühlschrank: Der gefrorene Schwamm ist vielseitig einsetzbar. Ihr könnt damit Getränke oder Lebensmittel kühlen, aber auch Prellungen behandeln. Dieser kleine Trick hat das Potenzial, euren Alltag einfacher, sauberer und nachhaltiger zu gestalten. Also schnappt euch einen Schwamm, packt ihn ins Gefrierfach und erlebt selbst, wie praktisch dieser Lifehack ist!