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Auch Paul Prast bleibt ein Rittner Bua

Donnerstag, 23. Juli 2026 | 10:45 Uhr
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Max Pattis
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Von: mk

Klobenstein – Paul Prast schließt das große Jugendaufgebot der Rittner Buam SkyAlps für die Saison 2026/27 ab. Der 18-Jährige hält seinem Heimatverein für ein weiteres Jahr die Treue.

Der lauffreudige Offensivspieler hat in den vergangenen zwei Saisonen Einsätze bei den Rittner Buam SkyAlps bekommen. Kurioserweise brachte er es in seinem ersten Jahr, der Saison 2024/25, bei zwei Einsätzen auch zu seinem ersten Assist. Die vergangene Spielzeit kam der 18-Jährige zu insgesamt 16 Einsätzen, in denen ihm aber kein Scorerpunkt gelang. Nichtsdestotrotz zeigte das Eigengewächs aber große Laufbereitschaft, Einsatz und Mut, weshalb er auch für die kommende Saison bestätigt wurde.

„Paul Prast kam am Ende der vergangenen Saison zu einigen Einsätzen und hat dort sehr positive Ansätze gezeigt. Auch für ihn ist es nun wichtig, den nächsten Schritt zu machen“, wissen die Rittner Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath.

Bezirk: Salten/Schlern

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