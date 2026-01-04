Aktuelle Seite: Home > Sport > Auckland-Erstrundenduell von Grabher mit Qualifikantin Kraus
Sinja Kraus überstand die Qualifikation und trifft nun auf Grabher

Auckland-Erstrundenduell von Grabher mit Qualifikantin Kraus

Sonntag, 04. Januar 2026 | 09:48 Uhr
Sinja Kraus überstand die Qualifikation und trifft nun auf Grabher
APA/APA/UPPER AUSTRIA LADIES LINZ/Archivbild/MATTHIAS HAUER
Schriftgröße

Von: apa

Zum Auftakt des Tennis-Jahres kommt es am Montag beim WTA250-Turnier in Auckland zu einem österreichischen Erstrunden-Duell. Die Wienerin Sinja Kraus überstand durch einen 7:5,7:5-Sieg über die frühere französische Dominic-Thiem-Freundin Kristina Mladenovic auch die zweite Qualifikationsrunde und trifft nun auf Julia Grabher. Die Vorarlbergerin stand fix im Hauptbewerb. Die Osttirolerin Lilli Tagger schied in der Quali gegen die Ukrainerin Julia Starodubzewa mit 1:6,1:6 aus.

Einen erfolgreichen Einstand als österreichische Tennisspielerin feierte Anastasia Potapova beim WTA500-Event in Brisbane. Die 24-Jährige setzte sich in Runde eins gegen die Australierin Daria Kasatkina mit 7:5,4:6,6:4 durch. Nächste Gegnerin ist ihre als Nummer zwölf gesetzte, frühere russische Landsfrau Diana Shnaider. Die ebenfalls aus Russland stammende 28-jährige Kasatkina liegt in der Weltrangliste als 37. um 13 Plätze vor der 24-jährigen Potapova.

