Auf der Königin der Passstraßen haben die Meyers die Nase vorne

Bozen/Prad – Eines der Highlights hatte der 48. Giro delle Dolomiti am Donnerstag parat. Schließlich ging es von Prad auf das Stilfser Joch, dann wurde nach dem Umbrail Pass mit dem Münstertal auch Schweizer Boden befahren, ehe die vierte Etappe in Glurns endete. Die Chrono führte dabei von Trafoi auf die Königin der Pässe, das Stilfser Joch (13,4 Kilometer / 1161 Höhenmeter). Während Janine Meyer bei den Frauen den vierten Sieg en suite feierte, gab es bei den Männern eine Veränderung. Denn dieses Mal wies wieder Janines Ehemann Michael Meyer die schnellste Zeit vor.

Auf die vierte Etappe blickten die Organisatoren um ASD-Giro-delle-Dolomiti-Präsidentin Bettina Ravanelli zunächst noch besorgt. Doch der Wettergott meinte es letzten Endes gut mit den Veranstaltern der 48. Ausgabe der Radrundfahrt: Das vorhergesagte Gewitter zog am Morgen durch und gegen 9 Uhr durften die 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei guten Bedingungen starten, zwischendurch blickte auch die Sonne durch das sich lockernde Wolkenfeld. Zwar herrschten auf dem auf 2758 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Stilfser Joch Hochnebel und frische Temperaturen, nass wurde aber niemand und der Durchführung der beliebten Etappe stand Nichts im Wege.

Nichts im Wege steht auch der Gesamtführenden des 48. Giro delle Dolomiti: Janine Meyer hat auf dem Stilfser Joch ihren vierten Streich folgen lassen und setzte sich einmal mehr mit großem Vorsprung durch. In 53.05 Minuten erreichte die Kölnerin das Ziel und dürfte im Normalfall in der Gesamtwertung nicht mehr einzuholen sein. Dort hat die Deutsche mehr als neun Minuten Vorsprung auf ihre Landsfrau und Vorjahressiegerin Julia Jedelhauser, die sich am Donnerstag den zweiten Platz sicherte (54.22 Minuten) und dadurch auch die Sarnerin Carmen Moser einholte, die mit einer Zeit von 57.21 Minuten Tagesdritte wurde. In der Gesamtwertung trennen die beiden trotzdem nur knapp zwei Minuten, weshalb sich die Gesamtzweite erst am Freitag bei der finalen Etappe auf die Seiser Alm herauskristallisieren wird.

Auch bei den Herren wird wohl ein Meyer Gesamtsieger

Mehr Spannung hätte das Rennen um den Gesamtsieg bei den Herren versprochen. Hätte, weil der Traminer Georg Widmann am Freitag aus beruflichen Gründen definitiv nicht dabei sein kann. Dabei liegt er in der Gesamtwertung im Moment nur 25 Sekunden hinter Michael Meyer. Der Kölner war am Donnerstag der Erste, der die Ziellinie auf dem Stilfser Joch erreichte, mit einer Zeit von 51.14 Minuten. Hinter ihm trudelte knapp eineinhalb Minuten später Widmann ein (52.39 Minuten), Platz drei ging an den Niederländer Marco Van Schijndel (53.23 Minuten). Da Widmann die fünfte Etappe nicht in Angriff nehmen kann, wird auch das Podest ohne ihn dastehen. In der Pole Position für Platz zwei hinter Meyer ist der Deutsche Philipp Sprüssel, mehrere Radsportler sind ihm aber dicht auf den Fersen, womit sich auch hier noch einiges tun könnte.

Wie bereits erwähnt steigt am Freitag die fünfte und finale Etappe des 48. Giro delle Dolomiti. Das letzte Teilstück führt von Bozen über Blumau nach Völs und Seis. Damit werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Genuss der größten Hochalm Europas, der Seiser Alm, kommen. Das letzte Bergzeitfahren steigt von St. Valentin nach Compatsch (6,2 Kilometer / 530 Höhenmeter). Nach der insgesamt 80 Kilometer langen Etappe mit 1775 Höhenmetern steht in der Messe Bozen das gemeinsame Mittagessen und die Siegerehrung auf dem Programm, welche den Giro delle Dolomiti feierlich abschließt.

48. Giro delle Dolomiti – Ergebnisse Etappe 4:

Top-5 Herren

1. Michael Meyer GER 51.14 Minuten

2. Georg Widmann ITA 52.39

3. Marco Van Schijndel NED 53.23

4. Jochen Wallenborn GER 55.02

5. Andreas Crivellin AUT 56.12

Top-5 Damen

1. Janine Meyer GER 53.05 Minuten

2. Julia Jedelhauser GER 54.22

3. Carmen Moser ITA 57.21

4. Finja Winterholler GER 1:11.34 Stunden

5. Valentina Kostner ITA 1:16.11