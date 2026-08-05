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Wenninger und Co. meisterten die erste Hürde

Austria-Frauen bezwingen Hajduk Split in Frauen-CL-Quali 3:2

Mittwoch, 05. August 2026 | 13:09 Uhr
Wenninger und Co. meisterten die erste Hürde
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
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Von: importer

Austria Wien hat den Sprung ins Finale des Miniturniers der 2. Qualifikationsrunde zur Frauen-Fußball-Champions-League geschafft. Die Truppe von Coach Stefan Kenesei setzte sich am Mittwoch auf slowenischem Boden in Radenci gegen den kroatischen Meister Hajduk Split 3:2 (3:1) durch. Im Kampf um den Aufstieg in die 3. Quali-Runde wartet am Samstag Turnier-Gastgeber NS Mura oder Farul Constanta aus Rumänien. Die beiden Teams treffen noch am Mittwoch (18.00 Uhr) aufeinander.

Die Austrianerinnen starteten famos und schlossen schon den ersten Angriff erfolgreich ab. Nach einem weiten Ball von Modesta Uka schoss Patricia Pfanner nach einem Haken am kurzen Eck nach nur elf gespielten Sekunden ein. Die Assistgeberin machte den schnellen Doppelpack perfekt, Uka lief alleine aufs Tor zu und verwertete eiskalt (4.). Kapitänin Carina Wenninger scheiterte am Aluminiumgehäuse (7.). Der dritte Treffer ließ aber nur kurz auf sich warten, Pfanner bezwang Split-Torfrau Ajsa Kalac mit einem Heber (18.).

Alles war angerichtet für einen klaren Sieg, ehe ein Eigenfehler kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal für Spannung sorgte. Ein missglückter Rückpass von Katharina Schiechtl landete genau bei Janja Canjevac, die Jasmin Pal keine Chance ließ (45.). Gleich nach Wiederbeginn verlor zuerst Wenninger auf der Seite ein Laufduell und nach einer Flanke verwertete Gia Kalas, die Schiechtl enteilt war, in der Mitte aus kürzester Distanz volley. Mit etwas Bauchweh brachte Österreichs Double-Champion in der Folge den Vorsprung über die Zeit.

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