Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Trockenperioden und Wasserknappheit beschäftigen Südtirol zunehmend. Der Verband der Seilbahnunternehmer und SVP-Landtagsvizepräsident Arnold Schuler waren sich Ende Juli einig: Das Land müsse jetzt langfristig in die Wasserinfrastruktur investieren.

Vorgeschlagen werden unter anderem neue Speicherbecken, die nicht nur für die technische Beschneiung, sondern auch als Löschwasserreservoir und zur Bewässerung der Landwirtschaft dienen sollen. Gleichzeitig wird ein effizienterer Umgang mit der Ressource Wasser gefordert.

Wie seht ihr das: Sollte Südtirol diesen Vorschlägen Folge leisten und verstärkt in neue Speicherbecken investieren? Teilt uns jetzt eure Meinung mit!