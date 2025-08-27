Aktuelle Seite: Home > Sport > Austria-Frauen nach geglückter Premiere in CL-Quali weiter
Violetter Jubel beim Europacup-Debüt

Austria-Frauen nach geglückter Premiere in CL-Quali weiter

Mittwoch, 27. August 2025 | 21:18 Uhr
Violetter Jubel beim Europacup-Debüt
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Die Fußballerinnen der Wiener Austria haben eine erfolgreiche Europacup-Premiere hingelegt. Am Mittwoch trat die Frauen-Abteilung der Veilchen erstmals in der Champions-League-Qualifikation an und siegte gegen Glasgow City verdient 2:0 (0:0). Katharina Schiechtl (49.) und Maria Agerholm (93.) erzielten vor Rekordkulisse (2.240) bei einem Austria-Heimspiel die Tore. Die nächste Partie des Mini-Turniers der 2. Qualifikationsrunde steigt schon am Samstag (14.00 Uhr) gegen Minsk.

Der Turniersieger steigt in die 3. Qualifikationsrunde auf, der Finalverlierer in die 2. Qualifikationsrunde des neuen Europacup-Bewerbs um. Die von Stefan Kenesei betreuten Wienerinnen waren von Beginn weg tonangebend, Angreiferin Courtney Strode vergab in der 14. Minute eine Riesenchance. Zu athletischen Vorteilen kam eine routinierte Dreierabwehr um Carina Wenninger, Schiechtl und Virginia Kirchberger, die hinten dicht machte. Die Führung brachte ein Freistoß von Schiechtl, bei dem sich die schottische Torfrau krass verschätzte. Die Torschützin legte per Kopf beinahe nach (58.), die Gästinnen blieben offensiv harmlos. In der Nachspielzeit vollendete Agerholm einen Konter zum 2:0-Endstand.

