Barca-Star Yamal fällt verletzt aus – WM nicht in Gefahr

Von: APA/dpa/Reuters

Lamine Yamal, Stürmer des FC Barcelona, fällt mit einer Verletzung im linken Oberschenkel für den Rest der Saison aus. Wie der spanische Fußball-Tabellenführer am Donnerstag mitteilte, kann der 18-Jährige in dieser Saison nicht mehr ins Ligageschehen eingreifen. Die Blessur werde aber konservativ behandelt, sodass er “voraussichtlich zur Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung stehen wird”, ließen die Katalanen wissen.

Der spanische Nationalspieler hatte beim 1:0 gegen Celta Vigo am vergangenen Dienstag in der 40. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter den Siegtreffer für Barca erzielt. Statt zu jubeln, legte er sich aber noch im Strafraum auf den Boden und musste anschließend ausgewechselt werden.

Die Katalanen sollten bei neun Punkten Vorsprung auf Real Madrid sechs Runden vor Schluss in der Meisterschaft den Ausfall verkraften können, auch wenn beide Teams im Clasico am 10. Mai noch aufeinandertreffen. Im Cup und in der Champions League ist Barca bereits ausgeschieden.

Auch Reals Güler und Militao zur WM wieder fit

Auch Real blieb nicht von Verletzungssorgen verschont. Wie der Club mitteilte, fallen Abwehrmann Eder Militao und Offensivkraft Arda Güler ebenfalls bis Ende der Saison aus. Auch sie werden von Oberschenkelblessuren geplagt. Und wie Yamal sollen beide für die WM den Teams von Brasilien respektive der Türkei zur Verfügung stehen.