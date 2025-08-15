Aktuelle Seite: Home > Sport > Barca startet wohl ohne angeschlagenen Lewandowski in Saison
Lewandowski ist für den Mallorca-Trip fraglich

Barca startet wohl ohne angeschlagenen Lewandowski in Saison

Freitag, 15. August 2025 | 13:46 Uhr
Lewandowski ist für den Mallorca-Trip fraglich
APA/APA (AFP)/ANDER GILLENEA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der FC Barcelona muss im ersten Ligaspiel offenbar auf Stürmerstar Robert Lewandowski verzichten. Der 36-jährige Pole habe seine Muskelbeschwerden im linken Oberschenkel noch nicht überwunden, schrieb die Sportzeitung Mundo Deportivo aus Barcelona. Spaniens Meister startet am Samstagabend mit der Partie bei RCD Mallorca in die neue Saison. Weiterhin fraglich sei der Einsatz von Marcus Rashford, Barca arbeite aber an der Registrierung des von ManUnited ausgeliehenen Stürmers.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
66
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
Kommentare
48
Hitzewelle fordert in Südtirol ihren Tribut
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Kommentare
48
“Makabere Erfahrung”: Familie muss Sarg selbst ins Grab heben
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
43
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
25
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 