Barca überrollt Real auswärts im “El Clasico” mit 4:0

Von: apa

Der FC Barcelona hat Real Madrid im spanischen Fußball-Klassiker mit einer gnadenlosen Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit abgeschossen. Die Katalanen von Trainer Hansi Flick siegten am Samstag im “El Clasico” auswärts bei den “Königlichen” auch dank eines Doppelpacks von Robert Lewandowski überraschend klar mit 4:0 (0:0) und festigten damit die Tabellenführung in La Liga. Barca führt nach elf Runden nun sechs Punkte vor dem Erzrivalen aus der Hauptstadt.

Lewandowski brachte die Gäste im Estadio Santiago Bernabeu mit einem Doppelschlag innerhalb von 141 Sekunden in Führung. Erst traf der Pole flach ins rechte Eck (54.), kurz darauf erzielte der Stürmer per Kopf (56.) sein bereits 14. Saisontor in der Liga. Den Hattrick verpasste Lewandowski wenig später, als er den Ball mit dem leeren Tor vor Augen nur an die Außenstange setzte (66.). Jungstar Lamine Yamal sorgte mit einem Schuss ins kurze Kreuzeck für die Vorentscheidung (77.), der beim 4:1-Sieg in der Champions League gegen Bayern München überragende Raphinha via Heber für den Endstand (84.).

Auf der Gegenseite war Torjäger Kylian Mbappé glücklos. Der 25-jährige Franzose erzielte zwar zwei Tore (30., 66.), beide wurden aber korrekterweise wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Bei mehreren ausgezeichneten Gelegenheiten scheiterte Mbappé freistehend an Barca-Tormann Iñaki Peña.

Nach 42 Ligaspielen ohne Niederlage, zuletzt am 24. September 2023, ging Real Madrid damit erstmals wieder als Verlierer vom Platz. Bei den Madrilenen von Trainer Carlo Ancelotti fehlten ÖFB-Star David Alaba und Kapitän Dani Carvajal weiterhin verletzt, auch Torhüter Thibaut Courtois und Stürmer Rodrygo fielen aus. Für Barca war es der erste Sieg im Duell der Erzrivalen nach vier Niederlagen in Serie.