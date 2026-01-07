Barcelona mit 5:0-Kantersieg ins spanische Supercup-Finale

Von: apa

Der FC Barcelona ist am Mittwoch ins Finale des spanischen Fußball-Supercups spaziert. Die Katalanen fertigten Athletic Bilbao im ersten Halbfinale in Jeddah mit 5:0 ab. Ferran Torres (22.), Fermin Lopez (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphinha mit einem Doppelpack (38., 52.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten des Meisters. Der ist damit nur noch eine Hürde von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Im Finale wartet entweder Real Madrid oder Atletico Madrid.

Barca-Coach Hansi Flick konnte sich den Luxus leisten, Marcus Rashford (ab der 65. Minute) und Superstar Lamine Yamal (ab der 72.) aufseiten des LaLiga-Tabellenführers erst spät einzutauschen. Die in der Meisterschaft auf Rang acht liegenden Athletic-Kicker verabsäumten es, bei einigen sehr guten Möglichkeiten zumindest für Ergebniskosmetik zu sorgen.

Das Madrider Derby geht am Donnerstag (20.00 Uhr/live Puls4) über die Bühne. Im Gegensatz zum am Knie verletzten französischen Stürmerstar Kylian Mbappe hat ÖFB-Star David Alaba die Reise nach Saudi-Arabien mit seinen Clubkollegen angetreten und darf sich daher zumindest Hoffnungen auf den ersten Pflichtspieleinsatz seit 19. Oktober 2025 machen. Das Endspiel ist am Sonntag (20.00) angesetzt, vergangenes Jahr hatte Barca da mit 5:2 gegen Real die Oberhand behalten.