Aktuelle Seite: Home > Sport > Barcelona mit 5:0-Kantersieg ins spanische Supercup-Finale
Raphinha traf als einziger Akteur zweimal

Barcelona mit 5:0-Kantersieg ins spanische Supercup-Finale

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 21:52 Uhr
Raphinha traf als einziger Akteur zweimal
APA/APA/AFP/FADEL SENNA
Schriftgröße

Von: apa

Der FC Barcelona ist am Mittwoch ins Finale des spanischen Fußball-Supercups spaziert. Die Katalanen fertigten Athletic Bilbao im ersten Halbfinale in Jeddah mit 5:0 ab. Ferran Torres (22.), Fermin Lopez (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphinha mit einem Doppelpack (38., 52.) sorgten für klare Verhältnisse zugunsten des Meisters. Der ist damit nur noch eine Hürde von der erfolgreichen Titelverteidigung entfernt. Im Finale wartet entweder Real Madrid oder Atletico Madrid.

Barca-Coach Hansi Flick konnte sich den Luxus leisten, Marcus Rashford (ab der 65. Minute) und Superstar Lamine Yamal (ab der 72.) aufseiten des LaLiga-Tabellenführers erst spät einzutauschen. Die in der Meisterschaft auf Rang acht liegenden Athletic-Kicker verabsäumten es, bei einigen sehr guten Möglichkeiten zumindest für Ergebniskosmetik zu sorgen.

Das Madrider Derby geht am Donnerstag (20.00 Uhr/live Puls4) über die Bühne. Im Gegensatz zum am Knie verletzten französischen Stürmerstar Kylian Mbappe hat ÖFB-Star David Alaba die Reise nach Saudi-Arabien mit seinen Clubkollegen angetreten und darf sich daher zumindest Hoffnungen auf den ersten Pflichtspieleinsatz seit 19. Oktober 2025 machen. Das Endspiel ist am Sonntag (20.00) angesetzt, vergangenes Jahr hatte Barca da mit 5:2 gegen Real die Oberhand behalten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
83
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
62
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
59
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
48
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Kommentare
34
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 