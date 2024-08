Barcelona will Gündogan wieder abgeben

Von: APA/dpa

Der FC Barcelona will den erst im Vorjahr geholten Ilkay Gündogan wieder abgeben. Neo-Trainer Hansi Flick soll Sportdirektor Deco laut einem Bericht der Sportzeitung “AS” mitgeteilt haben, dass sein deutscher Landsmann nicht ins Spielkonzept passe. Flick hatte jedoch am Wochenende erklärt, weiter auf den 33-Jährigen zu setzen. Der Vertrag von Gündogan mit Barcelona läuft bis Sommer 2026. Manchester City soll laut Berichten von Dienstag eine Rückholaktion in Betracht ziehen.

City-Coach Pep Guardiola habe die Rückkehr des deutschen Ex-Teamkapitäns bereits “genehmigt”, schriebt Transferexperte Fabrizio Romano auf der Internetplattform X. Der erste Kontakt mit der Gündogan-Seite sei am Montag hergestellt worden. Die Entscheidung liege beim Spieler, der auch Angebote aus Saudi-Arabien habe, so Romano. Gündogan gewann mit City in sieben Jahren fünfmal die englische Meisterschaft und einmal die Champions League. Zu Barcelona ging er 2023 ablösefrei. Beim Liga-Auftakt in Valencia fehlte Gündogan aufgrund eines Cuts.