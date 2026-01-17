Bayern gewinnt in Leipzig 5:1, Dortmund mit Last-Minute-Sieg

Von: apa

Der FC Bayern bleibt 2026 makellos. Die Münchner gewannen am Samstag das Topspiel der deutschen Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig 5:1 (0:1) und haben weiter elf Zähler Vorsprung auf Dortmund. Die Borussia feierte gegen St. Pauli einen späten 3:2-Heimsieg, die Hamburger sind damit neuer Tabellenletzter. Hoffenheim besiegte Bayer Leverkusen 1:0 und rückte auf Rang drei vor. Köln schlug Mainz 2:1, Wolfsburg und Heidenheim trennten sich 1:1, HSV gegen Mönchengladbach endete 0:0.

In Leipzig ging zunächst der Gastgeber, der erneut auf das österreichische Mittelfeld aus Nicolas Seiwald, Christoph Baumgartner und Xaver Schlager setzte, in Führung. Der Brasilianer Romulo überwand Bayern-Goalie Manuel Neuer (20.). In Hälfte zwei drehten die Gäste aus München, die auf den verletzten Konrad Laimer verzichten mussten, aber fulminant auf: Serge Gnabry glich nach Ballverlust von Baumgartner aus (50.), Harry Kane besorgte das 2:1 (67.). Treffer von Jonathan Tah (83.), Aleksandar Pavlovic (85.) und Michael Olise (88.) machten es am Ende deutlich. Leipzig ist damit nur mehr die vierte Kraft in der Bundesliga.

In Dortmund brachte Julian Brandt die Gastgeber vor den Augen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz in Front (45.+1). Nach der Pause erhöhte der Ex-Salzburger Karim Adeyemi auf 2:0 (54.). Doch St. Pauli schlug bei zwei Standardsituationen zurück: James Sands traf per Kopf nach Ecke (62.), Ricky-Jade Jones nach einem Freistoß (72.) für die Hamburger. Das letzte Wort hatten aber die Borussen: Nach VAR-Überprüfung gab es in der 96. Minute einen Foulelfmeter, die Gelegenheit ließ sich Emre Can nicht entgehen und schoss St. Pauli ans Ende der Tabelle. Bei den Dortmundern fehlte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wegen einer Wadenverletzung, die er sich im Abschlusstraining zugezogen hatte.

Hoffenheim auf dem Vormarsch

Weiter auf dem Vormarsch ist Hoffenheim. Die Christian-Ilzer-Truppe gewann gegen den direkten Konkurrenten aus Leverkusen durch einen frühen Treffer von Wouter Burger (9.) und steht somit derzeit in den Top 3. Alexander Prass stand bei der TSG in der Startelf, der Ex-Sturm-Graz-Spieler ließ in Hälfte zwei eine gute Torgelegenheit aus und schoss aus kurzer Distanz über das Bayer-Gehäuse (52.). Für Hoffenheim war es der sechste Heimsieg in Folge.

In Köln drehte der FC gegen Mainz einen 0:1-Rückstand, Matchwinner war Ragnar Ache mit einem Doppelpack (57., 85.). Stefan Bell hatte Mainz in Führung gebracht (29.). Bei den Mainzern, die punktegleich mit St. Pauli Vorletzter sind, fehlten Nikolas Veratschnig und Phillipp Mwene verletzungsbedingt. Beide dürften aber laut Club-Angaben demnächst wieder einsatzbereit sein. Heidenheim mit Mathias Honsak in der Startelf gab durch das Remis in Wolfsburg – Patrick Wimmer spielte beim VfL durch – die rote Laterne ab und ist nun Tabellen-16.