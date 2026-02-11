Bayern mit 2:0 über Leipzig ins DFB-Pokal-Halbfinale

Von: apa

Mit einem 2:0-(0:0)-Heimerfolg über RB Leipzig hat Bayern München von ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer am Mittwoch als letztes Team den Einzug ins Halbfinale des deutschen Fußball-Cups geschafft. Harry Kane per Elfmeter (64.) und Luis Diaz (67.) sorgten innerhalb von vier Minuten für die Vorentscheidung. Zuvor waren bereits Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und Freiburg von Philipp Lienhart unter die besten vier eingezogen.

Aufseiten der Sieger saß ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer, der am vergangenen Wochenende in der Liga ein Kurzcomeback nach Verletzungspause gegeben hatte, bis zur 69. Minute auf der Bank. Bei Leipzig war Nicolas Seiwald über die gesamte Spielzeit im Einsatz, Christoph Baumgartner und Xaver Schlager brachten es auf 78 bzw. 89 Minuten. Baumgartner war es auch, der in der vierten Minute das vermeintliche 1:0 für die Gäste erzielt hatte. Der VAR nahm den Treffer wegen Abseits aber zurück.

Indes zeigte Kane einmal mehr seine beeindruckende Konstanz vom “Punkt”. Von 34 Elfern hat der englische Teamstürmer 32 verwandelt. Und vielleicht noch beeindruckender: Es war Kanes 39. Saisontor im 34. Pflichtspiel.