Bedeutender Punktgewinn im Heimspiel gegen Monza

Bozen – Gegen den hochkarätigen Absteiger aus der Serie A holt die Mannschaft von Mister Castori das zweite 0:0 in Folge und baut ihre Positivserie somit auf sechs Spiele ohne Niederlage aus.

Im Rahmen des 24. Spieltags, des fünften der Rückrunde der Serie B, holt der FC Südtirol vor heimischem Publikum im Bozner Drusus-Stadion ein torloses Remis (0:0) gegen den Tabellenzweiten und Serie A-Absteiger Monza. Inmitten der englischen Woche holt die Truppe unter der Leitung von Mister Fabrizio Castori ihr zweites Unentschieden in Folge – nach dem 0:0 bei Carrarese am vergangenen Wochenende – und baut somit die eigene Ungeschlagenenserie auf sechs Spiele aus (vier Siege und zwei Remis). Außerdem stehen vier Clean Sheets aus den letzten fünf Partien zu Buche. Mit dem Punktgewinn gegen die „Brianzoli“ stehen die Weißroten nun mit 30 Punkten im Klassement.

ERSTE HALBZEIT

Die Gäste stoßen an und haben zu Beginn leichte Feldüberlegenheit, gegen die sich der FCS jedoch bald zu stemmen weiß. In Minute 13 kommt der Ball im Anschluss an die erste Ecke der Partie zu Crnigoj, der die Direktabnahme wagt; Azzi blockt zu einem weiteren Eckstoß ab. Nur kurz darauf misslingt Carbonis Rückpass auf Thiam im Spielaufbau völlig, der Gästekeeper erreicht das Zuspiel nicht mehr, welches haarscharf am linken Pfosten vorbei ins Toraus kullert (14.). Auf der anderen Seite bringt Colpani den ersten Monza-Corner gefährlich ins Zentrum, wo Mota zunächst verpasst: Dahinter lenkt Carboni die Hereingabe per Kopf als Aufsetzer in Richtung FCS-Gehäuse, sein Versuch fällt jedoch zu hoch aus (19.). In Spielminute 38 versucht sich Verdi von der Strafraumgrenze, die Hintermannschaft der Gäste blockt vor die Füße von Veseli ab, der seinen Rechtsschuss nicht voll trifft und so rechts vorbeisetzt. Kurz vor der Halbzeitpause steckt Verdi noch für Tronchin in die Box durch, letzterer scheitert jedoch aus spitzem Winkel am stark reagierenden Thiam (41.); ein potenzieller Treffer hätte jedoch nicht gezählt, Verdi stand vor der Ballannahme im Abseits. Ohne Tore geht es in die Halbzeitpause.

ZWEITE HALBZEIT

Ein bereits während der ersten Halbzeit angeschlagener Simone Davi bleibt in der Kabine, für ihn kommt sein Bruder Federico in die Partie. Die „Brianzoli“ hingegen wechseln gar dreifach: Obiang, Ciurria und Petagna ersetzen den gelb-verwarnten Colombo, Colpani und Mota. Auch in Hälfte zwei gehört die erste Torraumszene den Weißroten: Wieder kommt sie nach einem Eckball zustande, doch Pecorino verpasst die Hereingabe von Verdi knapp (59.). Nur wenig später köpft Kofler nach einer Hereingabe aus dem rechten Halbfeld wuchtig auf das Gehäuse von Thiam, Pessina kann jedoch anstelle des Monza-Schlussmanns vor der Linie per Kopf klären (62.). In Minute 77 die beste Gelegenheit für die Gäste: Azzi findet Petagna im FCS-Strafraum, dieser legt unter Bedrängnis für Carboni ab, bei dessen wuchtigem Abschluss reißt Adamonis noch gerade so die Arme hoch und lenkt diesen über die Querlatte. Direkt im Anschluss an die darauffolgende Ecke versucht sich Delli Carri nach Flanke von Birindelli per Seitfallzieher, erneut ist Adamonis auf der Hut und packt zu. Beinahe postwendend kommt der FC Südtirol zur besten Torchance der Partie: Frigerio steckt per Lochpass in die Monza-Box zu Tait durch, der wiederum mit seinem Zuspiel Pecorino findet; aus bester Position setzt dieser seinen Tap-in vorbei (81.). Nach Ablauf der vierminütigen Nachspielzeit hält das Drusus-Stadion nochmals den Atem an, prüft der VAR doch kurz ein mögliches Foul der Weißroten im Rahmen eines Klärversuchs. Nach Überprüfung der Bilder ertönt jedoch richtigerweise kein Elfmeterpfiff für Monza, es bleibt so beim torlosen Unentschieden, dem zweiten in Folge für den FCS.

Die Weißroten nehmen bereits am morgigen Vormittag (Donnerstag, 12. Februar) wieder den Trainingsbetrieb im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg auf.

FC SÜDTIROL – AC MONZA 0:0

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Kofler, El Kaouakibi; S. Davi (46. F. Davi), Casiraghi © (89. Bordon), Tronchin (64. Frigerio), Crnigoj (71. Tait), Molina; Pecorino, Verdi (64. Tonin).

Auf der Ersatzbank: Borra, Cragno, Mancini, Masiello, Sabatini, Brik, Odogwu.

Trainer: Fabrizio Castori.

AC MONZA (3-4-2-1): Thiam; Lucchesi (75. Birindelli), Carboni, Delli Carri; Azzi, Pessina ©️, Colombo (46. Obiang), Bakoune; Mota (46. Petagna), Colpani (46. Ciurria); Cutrone (63. Baldè).

Auf der Ersatzbank: Pizzignacco, Brorsson, Hernani, Forson, Alvarez, Capolupo, Caso.

Trainer: Paolo Bianco.

SCHIEDSRICHTER: Giuseppe Mucera (Palermo) | Die Assistenten: Francesco Luciani (Mailand) & Gilberto Laghezza (Mestre) | Vierter Offizieller: Daniele Perenzoni (Rovereto).

VAR: Fabio Maresca (Neapel) | AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

TORE: –

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten: Colombo (MON | 42.), Tronchin (FCS | 49.), Veseli (FCS | nach Spielende).

ANMERKUNGEN: teils bedeckter, wolkiger Abend. Temperaturen um 6 °C. 3.401 Zuschauer (davon 157 Gästefans) | Eckenverhältnis: 5-3 (4-1) | Nachspielzeit: 2 min + 4 min (+1).