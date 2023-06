Behördliche Durchsuchung bei Olympia-Organisationskomitee

Im Rahmen von Ermittlungen der französischen Finanzstaatsanwaltschaft ist am Dienstag der Sitz des Organisationskomitees für die Olympischen Spiele 2024 in Paris durchsucht worden. Betroffen sei auch eine in der Vorbereitung des Großereignisses beschäftigte Baugesellschaft, wie die Finanzstaatsanwaltschaft bestätigte. Es gehe um Vorermittlungen aus den Jahren 2017 und 2022 zur Veruntreuung öffentlicher Gelder und Begünstigung mit Blick auf vergebene Aufträge.

Die Olympia-Organisatoren bestätigten die Durchsuchung. “Eine Durchsuchung der Polizei ist im Moment am Sitz des Organisationskomitees im Gange. Paris 2024 kooperiert vollständig mit den Fahndern, um deren Untersuchungen zu unterstützen”, sagte Olympia 2024-Sprecher Jonathan Firpo am Dienstagvormittag.