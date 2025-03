Beierl im Mono-Bewerb bei Bob-WM zur Halbzeit Zweite

Von: apa

Katrin Beierl greift bei den Bob-Weltmeisterschaften im Mono-Bewerb nach einer Medaille. Die Niederösterreicherin zeigte im Eiskanal von Lake Placid am Samstag zwei starke Läufe – im zweiten gelang ihr Laufbestzeit – und liegt zur Halbzeit auf dem sensationellen zweiten Rang. Schneller als Beierl war nur US-Pilotin Kaysha Love, die gerade einmal 2/100 Sek. Vorsprung hat. Dritte ist die Deutsche Laura Nolte (+0,25). Am Sonntag finden die Läufe drei und vier statt.

Die 31-jährige Beierl stand im Monobob-Weltcup noch nie am Podest, ihre beste Platzierung ist in dieser Disziplin ein sechster Platz, den sie im Februar in Lillehammer eingefahren hat. “Unfassbar! Die Läufe waren echt prima und haben sich richtig gut angefühlt. Ich war aber in beiden Läufen im Ziel wirklich überrascht – zum einen, wie gut die Zeit war, aber auch über die Platzierungen”, sagte Beierl. Sie wolle in den verbleibenden beiden Läufen die Leistung noch einmal bestätigen. “Es macht gerade richtig Spaß.”

Im Zweierbob-Bewerb stürzten Jakob Mandlbauer/Daniel Bertschler in Lauf zwei und sind zur Halbzeit nur 30. Bertschler klagte danach über Schulterschmerzen, ob das Duo am Sonntag antritt, ist noch unklar.