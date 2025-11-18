Aktuelle Seite: Home > Sport > Belgien erster Halbfinalist im Tennis-Davis-Cup
Zizou Bergs komplettierte den belgischen Sieg

Belgien erster Halbfinalist im Tennis-Davis-Cup

Dienstag, 18. November 2025 | 21:17 Uhr
Zizou Bergs komplettierte den belgischen Sieg
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Von: apa

Belgien hat als erstes Team das Halbfinale im Tennis-Davis-Cup erreicht. Die Belgier besiegten am Dienstag beim Finalturnier in Bologna etwas überraschend Frankreich 2:0 und treffen am Freitag (17.00 Uhr) auf den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Italien und Österreich. Die ÖTV-Truppe von Kapitän Jürgen Melzer tritt am Mittwoch (16.00/live ORF 1) als Außenseiter gegen die Gastgeber an, die aber auf ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten müssen.

Raphael Collignon brachte Belgien in Führung, trotz Satzrückstand rang der Weltranglisten-86. die Nummer 35 der Welt, Corentin Moutet, mit 2:6,7:5,7:5 nieder. Im Anschluss behielt Zizou Bergs (Ranking-43.) im Match gegen Arthur Rinderknech (29.) die Nerven und verwertete seinen zweiten Matchball zum 6:3,7:6(4)-Erfolg. Damit war das Duell entschieden und das abschließende Doppel-Match obsolet.

